Bif&st, la piazza conquistata con Sastri, Avati e ‘Il silenzio di Alberto’

Dopo la ventata ‘accesa di rosso’ di Lina Sastri, premiata con il Federico Fellini Platinum Award for Artistic Excellence, sul palco del Bif&st a Bari anche Pupi e Antonio Avati, Premio Tonino Guerra per il miglior soggetto per Il signor Diavolo di Pupi Avati. Mentre il premio Anna Magnani, per la migliore attrice protagonista, è stato assegnato a Micaela Ramazzotti (intervenuta con un video messaggio), per “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino.

Piacevole ed apprezzata la sorpresa in “5 minuti” di Marco Cucumia “Il silenzio di Alberto”, che ha emozionato l’arena col tributo a un inedito Alberto Sordi.

Martedì sera nell’arena di Piazza Prefettura (ore 20:30) sarà Luca Gasparini a ricevere il Premio Roberto Perpignani per il miglior montaggio per il film The Nest (Il nido) di Roberto De Feo. A seguire, proiezione di Les Traducteurs di Règis Roinsard, che dovrebbe compensare durezza ed eccessi di tensioni di un appesantito Russel Crowe nell’Anteprima internazionale “Il giorno sbagliato” (Unhinged) di Derrick Borte.

Per la sezione Panorama, al teatro Piccinni, proiezione di Sympathy for the Devil di Guillaume de Fontenay (ore 19:00) e di Inherit the Viper di Anthony Jerjen (presente in sala il regista, ore 22:30).

Sul fronte l’ItaliaFilmFest, proiezione alle 20:00 di La rivincita di Leo Muscato (fuori concorso- presenti in sala il regista e l’attore Michele Venitucci) e alle 22.30 di The Nest (Il nido) di Roberto De Feo (presente in sala Luca Gasparini). La retrospettiva su Mario Monicelli ha in programma la proiezione al Multicinema Galleria di I compagni (ore 18:00) e di L’armata Brancaleone (ore 21:00), mentre la presentazione della rivista Bianco e nero su Mario Monicelli, vedrà la partecipazione di Felice Laudadio, Fabio Ferzetti, Enrico Magrelli

In precedenza, Francesco Frigeri - Premio Dante Ferretti per la migliore scenografia per il film Il primo Natale di Ficarra e Picone - e Maurizio Braucci - Premio Luciano Vincenzoni per la migliore sceneggiatura per Martin Eden di Pietro Marcello - avevano introdotto la proiezione dell’Anteprime internazionale Rose Plays Julie di Christine Molloy e Joe Lawlor (presenti in sala).

Sul sito www.bifest.it tutte le informazioni su biglietti, abbonamenti e sulle modalità di accesso alle varie sale in rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19.

Il Bif&st è un’iniziativa della Regione Puglia - Assessorato Industria Turistica e Culturale, prodotta dall’Apulia Film Commission e finanziata dal P.O.R. Puglia 2014-2020, Asse Vi, Obiettivo tematico 6.7.

(gelormini@gmail.com)

Credit photo: Leopoldo Cisonno