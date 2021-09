Bif&st, masterclass di Banfi e Rosi Anteprima: Casablanca Beats (Haut et fort)

Lino Banfi è stato il protagonista odierno del Bifest. L’attore pugliese ha tenuto una masterclass sul palco del Teatro Petruzzelli dopo la proiezione de “Il commissario Lo Gatto”.

“Credo di aver tracciato un eventuale sentiero che non c’era - ha ricordato Banfi - perchè non abbiamo una drammaturgia pugliese alle spalle. Ho cominciato dall’avanspettacolo e devo dire che mi sono serviti molto quei quattro anni che ho passato in seminario. Credo di aver dato qualcosa al cinema italiano”.

Banfi ha raccontato alcuni aneddoti della sua carriera: dalle esperienze in seminario all’amicizia con Domenico Modugno. Ed ha anche anticipato una serie di episodi sulla piattaforma Netflix dedicati ai suoi esordi, il cui titolo da lui stesso ideato sarà "Varietà a varte età".

Breve passaggio anche sul dialetto utilizzato nei suoi film, di cui ha ammeso di aver forse abusato, che negli anni ’80 e ’90 era associato al capoluogo pugliese, diventato “Beri” in tutta Italia: “Alcuni baresi al Nord si arrabbiavano per questa pronuncia scorretta – ha spiegato Banfi -. Io però non avevo colpe, il mio desidero è stato sempre quello di aprire il sentiero della pugliesità”.

Gianfranco Rosi è il protagonista di domani, venerdì 1 ottobre. Al mattino al Teatro Petruzzelli alle 10.30, ci sarà la sua master class dopo la proiezione di Notturno (ore 9:00) mentre alle 21.30 riceverà il Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence. A seguire, proiezione dell’Anteprima Casablanca Beats (Haut et fort) di Nabil Ayouch.

Ultima giornata al Petruzzelli per il concorso di Panorama Internazionale con le proiezioni di Playlist di Nine Antico (ore 15:30 presente in sala la regista) e di Goodbye, Soviet Union di Lauri Randla (presenti in sala il regista e l’attrice NIka Savolainen).

Continuano gli incontri con gli autori e gli attori dei film del giorno. Alle 13:00 al teatro Margherita appuntamento con: Mark Wilkins (regista del Panorama The Saint of the Impossible), Timothy Spall (attore del Panorama The Last Bus), Alessandro Rossetto, Fabio Sartor e Mirko Artuso (regista e attori dell’anteprima italiana The Italian Banker).

Per le Anteprime italiane Teatro Piccinni (ore 19:00), proiezione di La vera storia di Luisa Bonfanti di Franco Angeli (presenti in sala il regista, gli attori Livia Bonifazi e Stefano Pesce). La proiezione sarà preceduta dal corto Vicine di Martina Di Tommaso. Alle ore 22:00 replica di The Italian Banker di Alessandro Rossetto.

Per il Tributo 01, proiezione al Teatro Piccinni (h. 10:00) di La La Land di Damien Chazélle e al Teatro Kursaal Santalucia di I predatori di Pietro Castellitto (h. 9:30 presente in sala il regista), di Suburra di Stefano Sollima (h. 15:00), di Veloce come il vento di Matteo Rovere (h. 18:30 presente in sala il regista) e di Hungry Hearts di Saverio Costanzo (h. 21:30 presenti in sala il regista e l’attrice Alba Rohrwacher).

Pietro Castellitto sarà il protagonista del Focus su 01 (Teatro Margherita ore 17:00) condotto da Franco Montini

Per gli Incontri con i Testimonial 01, appuntamento al Teatro Margherita (h. 18:30) con Saverio Costanzo e Alba Rohrwacher. Conduce Jean Gili

Per Cinema e libri (Teatro Margherita ore 15:30) presentazione di Cinecittà anni Trenta di Francesco Savio. Intervengono Alberto Anile e Adriano Aprà. Conduce Alberto Crespi.

Due eventi speciali: alle 16:00 al Teatro Piccinni per il Tributo ad Alida Valli, proiezione di Alida di Mimmo Verdesca; alle 9:30 al Teatro Margherita presentazione della rivista Bianco e nero su Cinema e medioevo e omaggio a Raffaele Licinio. Intervengono Massimo Bray, Stefano Bronzini, Franco Cardini, Michele Emiliano, Giuseppe Losapio, Victor Rivera Magos, Francesco Violante.

Proseguono i Laboratori di montaggio a cura di Walter Fasano, di sceneggiatura a cura di Silvia Napolitano, di critica cinematografica a cura di Paolo D’Agostini, di regia cinematografica a cura di Alessandro Piva, di recitazione a cura di Lina Sastri.

È visitabile al Teatro Margherita (ore 10:00-22:00) la mostra fotografica Ettore Scola al Bif&st.

Si ricorda che per accedere a tutte le proiezioni, comprese le master class è obbligatoria la prenotazione sul circuito vivaticket e sul sito bifest.

