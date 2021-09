Bif&st masterclass Mirren-Hackford e Virzì. Prima per Best Sellers di Roessler

Helen Mirren e Taylor Hackford, insieme a Paolo Virzì, sono i protagonisti della master class di domani mercoledì 29 settembre, eccezionalmente alle ore 9.00 al Teatro Petruzzelli. A seguire, proiezione del film di Virzì Ella e John (The Leisure Seeker) con la Mirren protagonista. Alle 21:30, sempre al Petruzzelli, proiezione dell’Anteprima internazionale Best Sellers di Lina Roessler.

Continua al Petruzzelli il concorso di Panorama Internazionale con le proiezioni di Pure White (Bembeyaz) di Necip Çağhan Özdemir (ore 15:30 presente in sala il regista) e di Juniper di Matthew J. Saville (presente in sala i produttori Thierry Wase- Barley, Henrietta Wolmann).

Continuano gli incontri con gli autori e gli attori dei film del giorno. Alle 13:00 al teatro Margherita appuntamento con: Sylvie Ohayon (regista dell’Anteprima internazionale Haute Couture), Vincent Le Port (regista del Panorama Bruno Reidal – confession of a murderer) e Marco Amenta, Vincenzo Amato, Sveva Alviti (regista e interpreti dell’anteprima italiana Tra le onde).

Per le Anteprime italiane Teatro Piccinni (ore 19:00), proiezione di Bentornato, papà di Domenico Fortunato (presenti in sala il regista e l’attrice Donatella Finocchiaro). Alle ore 22:00 replica di Tra le onde di Marco Amenta.

Per il Tributo 01, proiezione al Teatro Piccinni (h. 10:00) di Le idi di marzo di George Clooney e al Teatro Kursaal Santalucia di La meglio gioventù-atto primo di Marco Tullio Giordana (h. 9:00 presente in sala l’attore Alessio Boni), di Scialla! (Stai sereno) di Francesco Bruni (h. 15:00 presente in sala l’attore Vinicio Marchioni), di Il primo uomo di Gianni Amelio (h. 18:30 presente in sala il regista) e di Il passato è una terra straniera di Daniele Vicari (h. 21:30 presente in sala il produttore Domenico Procacci).

Gianni Amelio sarà il protagonista del Focus su 01 (Teatro Margherita ore 17:00) condotto da Franco Montini

Per gli Incontri con i Testimonial 01, appuntamento al Teatro Margherita (h. 18:30) con Vinicio Marchioni e Domenico Procacci. Conduce Jean Gili

Per Cinema e libri (Teatro Margherita ore 15:30) presentazione di Mordere la nebbia di Alessio Boni. Sarà presente l’autore. Conduce Alberto Crespi.

Proseguono i Laboratori di montaggio a cura di Walter Fasano, di sceneggiatura a cura di Silvia Napolitano, di critica cinematografica a cura di Paolo D’Agostini, di regia cinematografica a cura di Alessandro Piva, di recitazione a cura di Lina Sastri.

È visitabile al Teatro Margherita (ore 10:00-22:00) la mostra fotografica Ettore Scola al Bif&st.

