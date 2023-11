Biocontrol conference, Università e Ricerca a confronto

Sono trascorsi tre anni dal lancio della strategia "Farm ti Fork" come azione chiave del Green Deal. Un arco di tempo che è servito ad alimentare un fitto e a volte aspro confronto tra rappresentanti dei Paesi membri e Commissione europea.

Continuano a moltiplicarsi gli eventi e le iniziative con il chiaro obiettivo di stimolare la partecipazione di cittadini, addetti ai lavori, tecnici e scienziati di altissimo livello con l'attiva partecipazione delle organizzazioni di categoria.

Stando ai dati elaborati dal “Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici” (IPCC), circa un terzo delle emissioni mondiali di gas serra proviene dai sistemi alimentari. Perciò rendere il cibo europeo più sano e più sostenibile è diventato il principale obiettivo della bpolitica UE: dalla fattoria alla tavola.

Per quanto riguarda invece la sicurezza alimentare le azioni dei decisori politici sono finalizzate al dimezzamento dell'uso degli agrofarmaci di sintesi, aumentando nello stesso tempo la produzione biologica fino a raggiungere il 25% dell'utilizzo dei terreni agricoli dell'UE entro il 2030.

Un tema largamente discusso destinato a tenere banco alle prossime elezioni europee 2024. Se da un lato il Regolamento europeo sull'uso sostenibile degli agrofarmaci bandisce gradualmente il ricorso a formulati di sintesi, dall'altro solleva il problema sulla carenza di valide alternative che li sostituiscano.

Tra gli input più promettenti nel panorama della ricerca di base e applicativa emergono i “Biostimolanti”. Stando alle più recenti proiezioni, il mercato del biocontrollo potrebbe crescere già nei prossimi 5-10 anni.

La terza edizione della Biocontrol Conference prenderà il via proprio a Bari, 15 e 16 novembre, presso il Nicolaus Hotel. Un appuntamento fisso per produttori, tecnici ed espertiorganizzato da Fruit Communication in collaborazione con le Associazioni Arptra (AssociazioneRegionale Pugliese dei Tecnici e Ricercatori in Agricoltura) e Aipp (Asssociazione Italiana per laProtezione delle Piante).

La due giorni pugliese diventerà occasione di ulteriore confronto ed aggiornamento con il chiaro obiettivo di ampliare una conoscenza. Tra i relatori di eccezione interverrà l’Università di Bari, Riga (Lettonia), Pisa, Catania, Bologna e Chicago.

Professori e ricercatori calcheranno il palco della Biocontrol Conference nell’arco delle due giornate, portando al pubblico aggiornamenti, novità e sviluppi. L’evento, gratuito e aperto a tutti, si articolerà lungo quattro sessioni che porranno l’accento sui diversi aspetti legati a ricerca, mercato, campo e soluzioni.

Accanto alle relazioni di accademici ed esperti, spazio sarà riservato anche alle presentazioni delle 16 aziende di prodotti e servizi perl’agricoltura partner della terza edizione della Biocontrol Conference. Per chi fosse impossibilitato a raggiungere la sede dell’evento, sarà possibile seguirlo via streaming attraverso i canali social di Fruit Journal e Uvadatavola o tramite il sito web dell’evento.

A tutti gli iscritti regolarmente ai rispettivi ordini e collegi professionali che prenderanno parte alla Biocontrol Conference dal vivo saranno riconosciuti i crediti formativi professionali (CFP).

Per leggere il programma di ogni sessione, scoprire i volti dei relatori e scaricare materiale informativo dagli infopoint aziendali, è possibile visitare il sito: http://www.biocontrolconference.it

