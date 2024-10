Birra Peroni festeggia i 100 anni di attività produttiva a Bari

Proseguono le celebrazioni per i 100 anni di attività produttiva a Bari di Birra Peroni, attività iniziata nel 1924 presso lo stabilimento di Via Capurso e successivamente trasferita nell’attuale sito di Via Bitritto. Per ripercorrere insieme questo secolo di storia e brindare al futuro, proprio nello stabilimento di Via Bitritto, si è tenuto uno speciale incontro tra l’azienda ed esponenti della Regione Puglia, del Comune di Bari ed altre importanti istituzioni locali, in rappresentanza dell’intera comunità.





Enrico Galasso, Presidente e Amministratore Delegato di Birra Peroni, Federico Sannella, Direttore Comunicazione e Affari Istituzionali di Birra Peroni, Andrea Sutti, Direttore Integrated Supply Chain di Birra Peroni, e Alba Corradini, Direttrice dello Stabilimento di Bari, hanno accolto tra gli altri, Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia e Vito Leccese, Sindaco di Bari.

“Il mio primo ricordo legato a Birra Peroni risale all’infanzia, quando, vedendo quei colori e sentendo quanto fosse riconosciuta dalle persone che mi stavano intorno - ha ricordato nel suo intervento il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - ero convinto che fosse un prodotto nato a Bari. L’amore che noi baresi e che tutti i pugliesi sentono per Peroni la rende una birra talmente diffusa da diventare identitaria. Risultato ancora più difficile se pensiamo che lo ha fatto in un territorio che ha un forte legame, storico, economico e culturale con un altro prodotto conviviale come il vino. Tanti auguri a questo impianto industriale, ai suoi duecento lavoratori e al gruppo industriale che ha radicato un legame così importante con Bari e con la Puglia”.





“È un onore per me poter celebrare i cento anni di Peroni nella città di Bari - ha dichiarato l’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci - un’azienda florida, che di certo ha contribuito alla crescita economica, culturale e sociale del capoluogo pugliese e che, negli anni, ha saputo rimanere al passo coi tempi volgendo l’attenzione alla sostenibilità e all’innovazione dei processi produttivi. I numerosi investimenti che Peroni ha realizzato nello stabilimento barese ci fanno ben sperare e ci dicono molto della volontà dell’azienda di continuare a crescere in Puglia, una regione attrattiva e accogliente non solo per chi decide di trascorrere qui le sue vacanze ma anche - attraverso specifiche politiche di incentivazione - per chi decide di investire. Buon compleanno e buona strada a Peroni!”.

“Oggi ci uniamo in un festoso abbraccio per celebrare un importante traguardo: i 100 anni della Birra Peroni nella nostra città - ha detto il Sindaco di Bari, Vito Leccese - un’occasione per ribadire il legame, profondo e indissolubile, tra Bari e il prodotto che meglio di ogni altro ha saputo incarnare l’identità dei baresi. Bari, non a caso, è la città in cui più si vende e consuma la Peroni, che è ormai simbolo della convivialità dei nostri momenti di festa, delle serate passate in compagnia, degli incontri tra amici e famiglie, e di quella ospitalità che tutto il mondo ci riconosce. Di qui la nostra gratitudine per il contributo che questa grande azienda ha dato alla nostra comunità, anche grazie all'indotto di investimenti e assunzioni che ha generato nel corso degli anni. Elementi fondamentali per la nostra economia e per il futuro stesso della nostra città. Che questo anniversario, dunque, segni solo una tappa di un lungo percorso costellato di ulteriori successi condivisi e di continua crescita per tutti noi”.

“Ringraziamo il Sindaco e tutta la città di Bari per questo secolo di storia insieme e per il legame forte e reciproco che si è creato fin dal nostro arrivo 100 anni fa”, ha dichiarato Andrea Sutti, Direttore Integrated Supply Chain di Birra Peroni, “Questo traguardo è emozionante e allo stesso tempo stimolante: ci fa certamente rivolgere uno sguardo a quello che è stato ma ci spinge soprattutto a progettare quello che sarà".





"Questo approccio al futuro è ciò che da sempre contraddistingue Birra Peroni e questo stabilimento. È stato ciò che ci ha permesso di diventare un’eccellenza nel settore ed è così che abbiamo avuto l’onore di diventare parte integrante della comunità barese. Adesso non abbiamo intenzione di fermarci: abbiamo pianificato più di 10 milioni di euro di investimenti per i prossimi 3 anni, per continuare ad innovare lo stabilimento ed a investire in una terra a cui siamo particolarmente legati”

L’attuale stabilimento di Birra Peroni a Bari, si sviluppa su 185.500 mq di superficie, occupa 200 persone e arriva a produrre circa 2 milioni di ettolitri di birra annui. Il sito ha un valore strategico per tutto il Gruppo Asahi che ha investito qui più di 40 milioni di euro. Ed ulteriori 10 milioni sono previsti per i prossimi 3 anni, per continuare ad innovare il sito e di conseguenza migliorarne la capacità produttiva e le performance ambientali, un tema centrale nella strategia di tutta Birra Peroni.

Ne sono un esempio l’avanzata linea di imbottigliamento, inaugurata nel 2019, che consente la produzione di 50.000 bottiglie all’ora, anche nel formato vuoto a rendere; l’innovativo campo solare termico, di più di 600 mq, che grazie ad una tecnologia brevettata cattura le radiazioni solari trasformandole in energia termica, contribuendo così alla decarbonizzazione; non da ultimo, le ottime performance sul fronte della gestione delle risorse idriche: gli interventi realizzati presso lo stabilimento di via Bitritto hanno infatti permesso nel 2023 di raggiungere i 2,7 ettolitri di acqua per ogni ettolitro di birra prodotta, un risultato che rendono lo stabilimento il più virtuoso dei tre siti di Birra Peroni in Italia e uno dei migliori in tutto Gruppo Asahi.

L’evento del 4 ottobre si inserisce in un più ampio piano di celebrazioni di questo centenario, iniziato con i festeggiamenti presso “El Chiringuito” durante i giorni di San Nicola, l’attività di pulizia del Molo San Nicola con Legambiente e la successiva partecipazione, per la prima volta, come supporter al Bari Pride. Tra i prossimi appuntamenti in programma, l’azienda ha organizzato una festa dedicata esclusivamente ai propri dipendenti e ai loro amici e familiari, a riprova di quanto l’azienda custodisca orgogliosamente il rapporto con le proprie persone.

--

Guidata dal suo purpose di “Creare connessioni di valore”, insieme a tutto il Gruppo Asahi di cui è parte, Birra Peroni è impegnata nel generare un impatto positivo per il pianeta ed offrire un’esperienza inclusiva per le persone e la società. Con la sua produzione annua che supera i 7 milioni di ettolitri di birra, di cui più di 2 per il mercato estero, è tra le maggiori realtà del Paese con brand ormai simbolo del Made in Italy nel mondo, grazie alla passione delle oltre 800 persone che ne fanno parte, divise tra uffici, forza vendita, 3 stabilimenti – Bari, Roma, Padova - e la malteria di Pomezia. Focalizzandosi su aree in cui può avere un impatto, Birra Peroni aderisce inoltre ai Sustainable Development Goals sanciti dall'Onu con “Legacy 2030”, il programma di sostenibilità di lungo termine che impegna tutte le aziende del Gruppo Asahi al raggiungimento di obiettivi sfidanti in termini di emissioni, approvvigionamento sostenibile, consumo di acqua, packaging, DE&I e consumo responsabile.

