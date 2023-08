Bisceglie 'Libri nel Borgo Antico' Sognalibri: 'Le parole di don Tonino Bello'

È tutto pronto a Bisceglie (Ba) per la 14esima edizione del festival letterario “Libri nel Borgo Antico” dal 25 al 27 agosto 2023: una festa della cultura e della lettura che coinvolge centinaia di autori, cinquanta case editrici, e migliaia di appassionati che ogni anno affollano le vie e le piazze del centro storico biscegliese.

L’edizione 2023 della kermesse letteraria sarà aperta da un intervento del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, più volte in passato ospite del festival biscegliese.

Premio Strega, il ministro della Cultura Sangiuliano vota per i libri finalisti ma ammette: "Li devo ancora leggere"Guarda la gallery

Temi della 14esima edizione di “Libri nel Borgo Antico” saranno quelli dell’economia femminile con Azzurra Rinaldi, della bellezza, dell’arte e del pensiero con Luca Sommi, Giordano Bruno Guerri e Marcello Veneziani, ma grande spazio avranno anche la politica e l’attualità con Antonio Padellaro, Mario Giordano e Andrea Nicastro, fino allo sport con il campione del nuoto artistico Giorgio Minisini. Non mancheranno i più grandi nomi della narrativa, con Diego De Silva, Carlo Vecce, Enrico Galiano, Gabriella Genisi e Stefania Auci, l’incursione irriverente di Giuseppe Cruciani, il racconto personale ed emozionante di Paola Barale e un momento dedicato alla poesia con Angelo Mellone. Tra i numerosissimi ospiti che si alterneranno sui sei palchi del festival anche Mons. Dario Viganò e il questore di Agrigento Emanuele Ricifari.

Ancora una volta, sarà un’esperienza unica per gli appassionati di lettura: nelle piazze del centro storico e sul porto Bandiera Blu, il pubblico potrà incontrare 140 autori, conoscere oltre 50 case editrici, farsi coinvolgere dall’entusiasmo di 400 giovani volontari.

libri nel borgo antico bisceglieGuarda la gallery

Da segnalare: i giovani che hanno partecipato a “I SoGNALIBRI”, un percorso di avvicinamento alla lettura e incontro con le professioni culturali guidato da tutor specializzati, promosso dall’Associazione “Borgo Antico” e reso possibile grazie al contributo del Consiglio Regionale della Puglia.

Destinato principalmente a ragazzi delle scuole medie e superiori, ma aperto a chiunque abbia passione per la lettura, il percorso de “I SoGNALIBRI” si svolge nei mesi estivi, da giugno ad agosto. Grazie al coinvolgimento di tutte le componenti della filiera del libro, nel corso di dieci incontri a cadenza settimanale, i partecipanti al progetto incontrano scrittori, editori, librai, direttori di musei e istituzioni culturali.

Al termine del percorso, “I SoGNALIBRI” partecipano al festival letterario “Libri nel Borgo Antico”, svolgendo un ruolo attivo. Grazie alle competenze acquisite, hanno la possibilità di moderare le conversazioni con gli autori, scrivere recensioni e vivere da protagonisti un evento culturale di portata nazionale.

Nel programma di questa edizione del Festival è inclusa anche la presentazione di un libro inserito nella linea editoriale “Leggi la Puglia”, in cui confluiscono tutte le pubblicazioni del Consiglio Regionale della Puglia, realizzate con il coordinamento della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale.

Domenica 27 agosto alle ore 21.30 in Via Frisari a Bisceglie è prevista la presentazione del libro “Le parole di Don Tonino Bello per una politica dei volti”, a cura di Pasquale Rubini, Cacucci Editore.

locandina don tonino bisceglieGuarda la gallery

Dopo i saluti di Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale della Puglia, intervengono il curatore Pasquale Rubini, alcuni autori dei saggi: Francesco Ventola - Consigliere regionale e Presidente del Gruppo Fratelli d’Italia, Mimma Gattulli - Segretario generale del Consiglio regionale della Puglia, Annalisa Altomare - già sindaco di Molfetta, e l’illustratore del volume Pino Inciardi. Modera l’incontro Anna Vita Perrone.

L’obiettivo della linea editoriale approvata con delibera n. 151/2018 dell’Ufficio di Presidenza, è quello di valorizzare la Puglia, il suo territorio, le sue tradizioni, il suo patrimonio culturale, nonché l’istituzione consiliare stessa. Il Consiglio Regionale della Puglia contribuisce ad arricchire il catalogo delle biblioteche del territorio pugliese, omaggiando le copie cartacee.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività culturali di “Teca del Mediterraneo”. La Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia realizza progetti ed eventi a favore della promozione della lettura, attività destinate a tutti i cittadini. Attraverso i propri servizi si impegna ad accrescere il benessere sociale e a migliorare le abilità e le capacità delle persone, facilitando l’accesso alla cultura, ai documenti e alle informazioni. Sostiene, inoltre, la formazione continua nel rispetto delle diversità culturali.

Il libro

Le parole di don Tonino Bello sono più che attuali in un tempo caratterizzato da conflitti e da una devastante povertà economica, morale e culturale. Esse travalicano i confini della Chiesa Cattolica e diventano patrimonio di uomini e donne che vogliono assumersi la responsabilità di costruire nel presente il mondo futuro. Il suo Magistero si rivolge a ogni essere umano chiamato a vivere in comunità, ma anche a quanti dedicano la propria esistenza per lo sviluppo del bene comune. In tal senso la politica più che tessere dei legami con il conflitto e la violenza spazia i suoi orizzonti nei percorsi della giustizia e della libertà. Per questo il volume vuole decifrare le parole di don Tonino per favorire un’azione sociale che metta al centro il volto di persona umana, essendo capaci di creare, con il linguaggio simbolico che le caratterizza, dei filtri interpretativi della realtà per denunciare le criticità, orientando a rinunciare alla logica dell’autoreferenzialità narcisistica per annunciare nuovi progetti di speranza.

libri borgoantico bisceglie (2)Guarda la gallery

Il curatore e gli autori

Pasquale Rubini è Presbitero della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Svolge il suo ministero di Parroco nella Cattedrale di Molfetta e di Docente di filosofia presso la Facoltà Teologica Pugliese. Impegnato nell’ambito della formazione, conduce studi e ricerche sul versante filosofico-antropologico. Ha curato di recente la pubblicazione L’arte di essere umani. Riflessioni, esperienze educative e responsabilità sociali (Bari 2022).

Il libro include le presentazioni di Loredana Capone – presidente del Consiglio regionale della Puglia; Mons. Domenico Cornacchia - Vescovo della Diocesi di Molfetta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi; Vito Angiuli - Vescovo della Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca, e i saggi di Ulderico Parente, Pasquale Rubini, Mimma Gattulli; Gaetano Cusenza; Pierluigi Castagnetti; Annalisa Altomare; Antonio Azzolini; Antonio Tondo; Francesco Ventola; Giancarlo Piccinni.

Festival Libri nel Borgo Antico - “Libri nel Borgo Antico” è il Festival Letterario organizzato dall’associazione Borgo Antico di Bisceglie (Puglia, BT). Una manifestazione pensata come una grande festa dei lettori e degli editori con l’obiettivo di promuovere la lettura e incentivare la diffusione dei libri.

Diventata negli anni una delle principali manifestazioni dedicate alla lettura in Italia, “Libri nel Borgo Antico” si dipana nelle piazze più rappresentative e caratteristiche di un centro storico che è scrigno di preziose memorie del passato. Suggestivi vicoli e splendide piazzette si popolano di migliaia di visitatori richiamati dalla partecipazione di scrittori e giornalisti che arricchiscono con idee, spunti di riflessione, poesia e letteratura, le calde serate estive del borgo medioevale di Bisceglie, affacciato sul mare.

libri borgoantico bisceglie (1)Guarda la gallery

L’evento accoglie nel proprio salotto letterario all’aperto un novero di personalità illustri e autorevoli nell’ambito della narrativa, della poesia, del giornalismo, della politica, della scienza, del cinema, dello spettacolo e della religione. Le vie del Borgo vengono animate da botteghe artigiane, chiostri e atri allestiti dalle case editrici pugliesi e postazioni informative di associazioni culturali, di promozione sociale e ambientale, divenendo così un palcoscenico ideale per presentare le ultime novità editoriali e per promuovere dibattiti sui grandi temi di attualità.

Il centro storico non è semplicemente il “contenitore” della manifestazione, ma uno dei maggiori protagonisti dell’evento. Luogo non solo di scambio di opinioni diverse e plurali, ma anche di aggregazione e socialità. “Libri nel Borgo Antico” è uno spazio condiviso e inclusivo, che ospita al suo interno anche giovani talenti in erba e case editrici minori. Vivaio di nuove promesse e volano per le realtà locali meritevoli di una giusta visibilità.

Tutte le informazioni sul programma sul sito www.librinelborgoantico.it.

(gelormini@gmail.com)