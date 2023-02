BIT 2023, la Puglia una e trina conquista le coppie e la ministra del Turismo

Il “bilancio turistico” pugliese del 2022 si conclude con una ripresa del turismo internazionale, che ha superato di molto i flussi del 2019 segnando un +8,5% degli arrivi ed un +11% delle presenze. Questi, in sintesi, i dati presentati alla BIT di Milano che emergono dal Report 2022 dell’Osservatorio turistico della Regione Puglia con la partecipazione di Gianfranco Lopane, assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica della Regione Puglia, Luca Scandale, direttore generale dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, e con relatori Livio Chiarullo (responsabile Osservatorio Turistico Pugliapromozione), Mara Maggiore (Osservatorio Turistico Pugliapromozione), Damiano De Marchi (Data Appeal S.p.A.) e Stefano Modroni (Engineering S.p.A.).

“La Puglia riporta le lancette del turismo al pre-pandemia - ha dichiarato l’assessore Gianfranco Lopane - confermando una crescita importante con un +2% in termini di presenze rispetto alla stagione 2019, quella che da tutti era considerata record, e una internazionalizzazione che raggiunge punte del 52% nei mesi di maggio e ottobre: numeri alla portata di quelli delle città d’arte italiane. Questo è sinonimo di un buono stato di salute dell'offerta turistica pugliese, che apre a prospettive rosee per i prossimi anni".

"Come riporta il nostro partner Data Appeal - ha sottolineato Lopane - due offerte su dieci del ponte della prossima Pasqua sono già state vendute. Il gioco di squadra fatto dalle istituzioni, dagli operatori del turismo, dalla Regione Puglia e Pugliapromozione è un lavoro che può portare ancora la nostra regione a consolidare la sua maturità sulle destinazioni già affermate e a sviluppare l’offerta di realtà emergenti ed ugualmente attrattive. È una Puglia che punta sulla sostenibilità e sui prodotti turistici legati ad essa, penso ai cammini e al bike - ha continuato l’assessore - sulla propria identità e sui dati che vengono dall’ascolto del mercato. Proprio sulle logiche data-driven continueremo ad investire lavorando a nuovi strumenti a supporto dell’Osservatorio regionale del Turismo. Centrali la qualificazione dell’offerta e l’organizzazione delle destinazioni”.

“Quattro milioni di arrivi e cinque milioni di presenze, per la Puglia il 2022 è stato il boom. Abbiamo superato del 2% le presenze del 2019 che era l’anno dei record - ha detto Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - sostanzialmente, l’Italia, è al –10% rispetto al 2019 e la Puglia registra un +2%, ma anche io mi ero sbagliato, credevo che la ripresa sarebbe stata nel 2023, è invece è già avvenuta l’anno passato. Ma, soprattutto, maggio-giugno e settembre-ottobre danno la misura della stagione che si allunga, con una permanenza media è di 3,8 notti e crescono soprattutto i turisti stranieri, quindi destagionalizzazione fortissima per una Puglia che cresce sempre di più.”

Dal report 2022 dell’Osservatorio Turistico della Regione Puglia emerge come la Germania sia in testa alla classifica regionale dei mercati esteri per numerosità dei pernottamenti (800mila presenze), mentre la Francia conferma il primo posto nel ranking degli arrivi stranieri (217mila arrivi).

La movimentazione turistica regionale ha raggiunto i valori del 2019 e chiude l’anno con 4,2 milioni di arrivi (-0.5% rispetto al 2019) e 15,7 milioni di presenze (+2% rispetto al 2019), evidenziando come si resti in Puglia più a lungo rispetto al passato.

I LUOGHI - La provincia di Bari accoglie il 28% degli arrivi regionali, seguita dalle province di Lecce (27%), Foggia (22%), Brindisi (13%), Taranto (7%) e BAT (4%) evidenziando come ci siano ancora ampie possibilità di diversificazione delle vacanze in Puglia, così da decongestionare località in overbooking e andare alla scoperta di nuove destinazioni di grande bellezza. Nel 2022 sul podio delle destinazioni per incoming (arrivi) si collocano Bari, Vieste e Lecce. Gli incrementi maggiori, con oltre 10mila turisti in più rispetto al 2019, sono stati registrati dai Comuni di Vieste, Ostuni, Monopoli, Ugento, Polignano e Gallipoli.

Nel corso degli eventi della Bit è stato mostrato il primo prototipo della nuova Data Platform dell'ecosistema cultura e turismo, un sistema per il monitoraggio, l'analisi, la visualizzazione e l'integrazione dei dati relativi al settore "turismo e cultura".

IL SENTIMENT ON LINE – Attraverso la piattaforma Data Appeal Studio, già in uso a Pugliapromozione, Damiano De Marchi, Tourism & Destination Expert di The Data Appeal Company, ha presentato i principali dati relativi al sentiment online della destinazione Puglia. Dagli oltre 1,6 milioni di contenuti oggetto di analisi, si rileva un Sentiment Index complessivo di 87,1/100, quindi un livello molto elevato di soddisfazione da parte di chi ha visitato la Puglia nel 2022, stabile rispetto al 2021. Tra le province pugliesi, Brindisi registra il valore più elevato - 87,6/100 - e Foggia quello più basso - 86,1/100, con un intervallo di valori comunque racchiuso entro un grado di soddisfazione molto positivo.

Dal punto di vista delle tipologie di viaggio, le coppie sono il segmento di visitatori più presente (53,0%), con un Sentiment Index di 87,8 su 100, il più elevato tra le tipologie di visitatori. Seguono le famiglie (25,3%), registrando un incremento rispetto al 2021 di due punti percentuali e un Sentiment Index leggermente più basso, di 86,9 su 100. Ancora marginale il peso di chi visita la Puglia per lavoro, analizzato dal punto di vista dei contenuti online. L’esperienza dei visitatori premia la bellezza dei luoghi pugliesi, la pulizia delle camere - in particolare nella ricettività extra-alberghiera - e le esperienze guidate, mentre ci sono margini di miglioramento sul rapporto qualità/prezzo percepito dei vari elementi della vacanza pugliese.

“La Puglia parte nel migliore dei modi, non è bastato uno stand più grande per colmare l’attenzione che da sempre c’è per la nostra Regione alla Bit - ha indicato l'assessore Lopane - le prime ore di questa manifestazione dimostrano la grande attrattività della Puglia. Il fatto che le performance del 2022 siano superiori a quelle del pre pandemia, ci dà la possibilità di guardare con grande determinazione a questa nuova stagione. Apriamo a pieno titolo la stagione 2023 puntando a migliorare l’offerta turistica regionale”.

La ministra del Turismo Daniela Santanchè ha visitato lo Stand Puglia, accolta dallo stesso assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane, e dal direttore generale di Pugliapromozione Luca Scandale.

“Come Puglia devo dire che avete avuto imprenditori lungimiranti, capaci di fare offerta turistica di qualità così da alimentare flussi turistici nella vostra regione, che è bellissima - ha evidenziato la ministra Santanchè - bisogna lavorare, spendere i soldi del PNRR e spendere soprattutto i Fondi europei di coesione e sviluppo. Dobbiamo aiutarci insieme come squadra, e migliorare anche le infrastrutture che sono un punto importante per far aumentare i flussi turistici. In Puglia vivete in una regione meravigliosa, siete fortunati. Però, ricordatevi che quando promuovete la Puglia, fate il cappello sull’Italia perché siamo il terzo marchio al mondo. Abbiamo un elemento competitivo che ci differenzia da tutti gli altri come Italia. Viva la Puglia!”. A tal proposito, con riferimento alla raccomandazione della ministra Santanchè, il direttore generale Luca Scandale, a ha ricordato che lPuglia si promuove come Unexpected Italy.

"A me piace la Puglia, tutta la Puglia ed anche i pugliesi, e come si mangia in Puglia. Il pesce crudo, che ora va di moda, lo hanno inventato i pugliesi”, ha concluso la ministra Santanchè invitata dall’assessore regionale Lopane nella sezione Food dello Stand Puglia che, puntualmente, racconta tradizioni e sapori e l’enogastronomia tanto importante per la destagionalizzazione.

Qui le sono stati offerti dagli operatori i dolci sospiri di Bisceglie e la burrata di Andria. La Puglia ha conquistato, quindi, la ministra del Turismo e non le è stata fatta ancora assaggiare la Passionata di Troia (Fg)!

