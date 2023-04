Bitonto, ancora un incidente mortale con 4 vittime e 2 feriti

Non è dato sapere, ancora, se l’ennesimo impatto mortale avvenuto alle porte di Bitonto - tra due auto nella tarda serata del 25 aprile - sia dovuto a distrazione da telefonino o altro, da parte di almeno uno dei due conducenti.

Incidente BitontoGuarda la gallery

Fatto sta che il tragico bilancio conta quattro giovani morti e due feriti gravi. L’incidente stradale è avvenuto sulla strada provinciale 231, tra Modugno e Bitonto in direzione Nord. Due la auto coinvolte: una Renault Scenic e una Opel Corsa che si sono scontrate frontalmente. Le quattro vittime erano a bordo della Opel che è finita oltre la carreggiata.

Lucrezia Natale è la vittima più giovane: 16 anni, con lei hanno perso la vita Alessandro Viesti - 24anni, Floriana Fallacara 20enne e il suo fidanzato Tommaso Ricci - 23 anni. Le altre due persone che viaggiavano sulla Renault, sono rimaste entrambe ferite e attualmente sono ed entrambi ricoverate: al Policlinico di Bari un 20enne e nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Di Venere una 19enne, che ha subito una lunga e complessa operazione per ricomporre le fratture ai femori e all'omero.

Tra i numerosi messaggi di cordoglio, quello del sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, che ha annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali delle vittime: "E' un momento di grande dolore e tristezza per le giovani vite stroncate in un modo così tragico".

Incidente Bitonto3Guarda la gallery

L'intera città è sotto shock e anchel'U.S. Bitonto Calcio - reduce dalla vittoria in Coppa Italia - in una nota diffusal, ha espresso "I sentimenti di cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime del tragico incidente stradale. Un dolore che accomuna l'intera comunità bitontina, ferita da una tragedia che fa piangere, ancora una volta, per le giovani vite spezzate prematuramente".

"La nostra festa non potrà avere adesso gli stessi colori - hanno scritto le amiche del Bitonto C5 Femminile - il dolore e la tristezza per la tragedia che ha colpito le famiglie dei 4 ragazzi deceduti nell'incidente di questa notte ci ferisce e ci invita a riflettere e pensare su quello che possiamo fare, anche noi, per fare in modo che questa strage infinita di incidenti mortali possa finire. Il nostro abbraccio alle loro famiglie, ai loro amici a tutta la città ferita".

(gelormini@gmail.com)