'Bitonto Cortili Aperti' 700 giovani ciceroni per accogliere i visitatori

“Bitonto Cortili Aperti” giunge alla X edizione, confermandosi come un appuntamento prestigioso per riscoprire le bellezze e il fascino di un patrimonio storico, artistico e culturale di grande pregio. Due giornate di grandi eventi in programma sabato 18 e domenica 19 maggio 2024.

Un museo a cielo aperto ricco di storia e di arte, che offre la possibilità di visitare gratuitamente 58 siti incantevoli tra cortili di antiche dimore, palazzi solitamente chiusi al pubblico e chiese antichissime.

La manifestazione, organizzata da A.D.S.I. (Associazione Dimore Storiche Italiane) Puglia presieduta da Piero Consiglio, in collaborazione con il Comune di Bitonto, da anni promuove con un'intensa attività culturale la conservazione, la valorizzazione e la corretta gestione delle dimore storiche.

“Il patrimonio culturale - dichiara il presidente Consiglio - può e deve essere soggetto propulsore di una diversa visione dell'Italia il cui sviluppo sostenibile non può prescindere da quanto di più unico ha e come tale le viene riconosciuto dal mondo intero”.

Tanti i siti da visitare e scoprire, come il Palazzo Sylos Sersale, il Palazzo de Ferraris Regna, il palazzo Planelli - Sylos, la chiesa di San Silvestro e altri ancora.

Il noto giornalista e conduttore Rai del Tg1, Paolo Di Giannantonio, domenica 19 maggio terrà una interessante relazione sulla difesa del patrimonio artistico. Con lui ci sarà Serena K. Baldaccini, conduttrice di “Mattino Star”.

Sulla scia del grande successo ottenuto negli anni scorsi (in alcuni casi si sono sfiorate le 40mila presenze), “Cortili Aperti” ha incrementato l’offerta per un viaggio suggestivo nel bello. Saranno più di 700 gli studenti che vestiranno i panni di “novelli ciceroni”, per accogliere quanti vorranno visitare la città famosa per il suo olio pregiato, e lasciarsi così affascinare dalle bellezze e dalla sua ricchezza storica e artistica.

“Sarà una decima edizione molto interessante e ricca di eventi, in continua crescita sul piano dell’offerta dei luoghi proposti e delle presenze, richiamando visitatori sempre più numerosi da altre città della Puglia, ma anche da ogni parte d’Italia e turisti dall’estero - sottolinea Lucia Achille, infaticabile organizzatrice della manifestazione - abbiamo lavorato intensamente, dando il massimo per aumentare il numero dei siti e mettere a punto un nutrito programma di appuntamenti come mostre, racconti, concerti e restauro, coinvolgendo personaggi di spicco. E’ un’occasione importante per far conoscere l’immenso patrimonio artistico e culturale della nostra città, favorendo lo sviluppo del turismo”.

L’A.D.S. I. rivolge un sentito ringraziamento al sindaco Francesco Paolo Ricci e all’amministrazione comunale per il prezioso sostegno, ai proprietari di palazzi, cortili e giardini senza la disponibilità dei quali la manifestazione non potrebbe svolgersi. Come pure, parole di elogio vanno rivolte ai ragazzi e ai giovani che faranno da guida ai visitatori.

Uno degli eventi vedrà come protagonista il giornalista e presidente della Compagnia degli Exsultanti, Antonio V. Gelormini, che parlerà sul sagrato della Cattedrale dello splendido Rosone: tre appuntamenti – tra sabato e domenica - proposti da “I Rosoni di Puglia” per l’Unesco.

“Con la decima edizione di Cortili Aperti, la nostra città torna ad aprire le sue porte, anche quelle di edifici privati solitamente inaccessibili al pubblico, per raccontare un passato affascinante e imperituro - dice il sindaco Francesco Paolo Ricci - per il prossimo week-end, Bitonto sarà protagonista di un viaggio unico e imperdibile, impreziosito ancora una volta dall’impegno delle studentesse e degli studenti: le sentinelle della bellezza che guideranno i visitatori alla riscoperta di uno straordinario patrimonio storico e artistico”.

Tra le novità di questa decima edizione, c’è “Lo scatto perfetto” nato dalla collaborazione con il Circolo Fotografico Bitonto, che si dipanerà a livello dei social media. Nel corso dell'evento, tutti i visitatori sono invitati a scattare fotografie e a postarle sulle proprie pagine Instagram/Facebook, con gli hashtag #cfbcortiliaperti2024 e #bitontocortiliaperti2024. Gli scatti più rappresentativi verranno ripostati sulle “stories” del Circolo Fotografico Bitonto e della pagina Bitonto Cortili Aperti.

L’appuntamento per visitare le bellezze storiche di “Bitonto Cortili Aperti” è per sabato 18 maggio, dalle 18 alle 22, e domenica 19 maggio in due periodi distinti: dalle 10 alle 13 e dalle 16,30 alle 22. L’ingresso è libero.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.bitontocortiliaperti.it, la relativa pagina Facebook e il profilo Instagram di “Bitonto Cortili Aperti".

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Il giornalista e conduttore televisivo, redattore del TG1,

Paolo Di Giannantonio inaugurerà la manifestazione sabato 18 maggio (ore 18), mentre domenica 19 maggio parlerà su

“La difesa del patrimonio artistico”

Con lui Serena K. Baldaccini conduttrice di Mattino Star

======================================

Antonio V. Gelormini (giornalista e saggista) parlerà sul sagrato della Cattedrale de:

Il Rosone di Bitonto : Simmetrie e Corrispondenze con quello di Bari

(sabato 18 maggio, ore 20.00)

Il Rosone di Bitonto : il Grifo e il Tetramorfo di Federico II

(domenica 19 maggio, ore 12.00)

Bitonto, stupore e meraviglia scolpiti e cantati nella pietra

(domenica 19 maggio, ore 20.00)

Tre appuntamenti, proposti da “I Rosoni di Puglia” per l’Unesco

--------------------------------------------------------------------------

Episcopio della Cattedrale

La Cattedrale di Bitonto: rilievo e processi evolutivi

Mostra nell’episcopio della Cattedrale a cura degli architetti Gianmarco Laterza - Davide Sanzio.

--------------------------------------------------------------------------

Chiesa di San Valentino

Odor Rosae Musicaes - Ass. Musica Historica

Musica medievale in costume con interventi del prof. Stefano Milillo su:

Musica Historica: “la musica e il racconto in un tempietto medievale”

sabato 18 maggio, ore 18.30 e ore 20.00

Cappella S. Anna

Arte, natura e tecnologia si fondono in un’intrigante sinfonia visiva. Florilegio è un viaggio sensoriale attraverso un Eden digitale, dove i fiori e le piante prendono vita, si trasformano in un abbraccio di bellezza e armonia.

Video Installazione a cura di Veronica Liuzzi e Francesco Paolo Cosola

San Silvestro e San Valentino

“Architettura e identità a confronto”

A cura del Dipartimento Arcod - corso di laboratorio di restauro

Disegni nei siti San Silvestro e San Valentino

Palazzo De Ferraris - Regna

Botuntum Brass Quintet

Dal periodo barocco al romanticismo da Bach – Händel - Tchaikovskij

Sabato 18 maggio 18.30 - 22.00

Domenica 19 maggio 17.00 - 20.30

Palazzo Planelli

Quartetto “Archita” - quartetto d’archi (due violini, viola e violoncello)

Esecuzione di sonate classiche o estratti di concerti di fine XVIII - inizi XIX secolo

Chiesa del Purgatorio

EnsamblePachelbel - strumenti a fiato e organo

(Roberto Cianciotta - Rino Falagario - Alfonso Rondinelli - Angela Trentadue)

Musiche di Bach - Händel - Schubert - Beethoven - Wagner - Caccini

Sabato 18 maggio 18.30 - 22.00

Domenica 19 maggio 17.00 - 20.30

Palazzo Bove

TopiaSaxophone Quartet - con brani barocchi riarrangiati

Sabato 18 maggio 18.30 - 22.00

Domenica 19 maggio 17.00 - 20.30

Palazzo Sylos-Sersale

Venus Quartet - Ensamble strumentale (due flauti, un clarinetto, un clarinetto basso)

Esecuzione di musiche barocche e del ‘700

Sabato 18 maggio ore 18.30 - 22.00

Domenica 19 maggio ore 10.30 -13.00

Palazzo Planelli–Sylos

Animazione teatrale e musicale: Laura Planelli racconta la sua storia.

Voce recitante Rosanna Cassano - Arpista Cristina D’Attis

Domenica 19 maggio ore 10.00 - 13.00 - 16.30 - 22.00

Cortile San Nicola

Mostra collettiva di pittura

EVENTI CORRELATI

Le strade dei fiori

Quindici corti del centro antico abbellite con fiori, materiali da riciclo e tanta creatività.

“Passio Christi - Passio hominis”

Mostra fotografica nella Chiesa di San Leucio vecchia

a cura dell’Arciconfraternita S.S. Rosario e Circolo Fotografico - Bitonto