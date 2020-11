BPPB, Connecta Open arricchisce il proprio ecosistema digitale

Connecta Open arricchisce il proprio ecosistema digitale siglando un accordo con Helbiz, la società di trasporto intra-urbano condiviso presente su scala globale, che offre soluzioni di micro-mobilità elettrica con servizi sharing per diminuire il traffico e migliorare la qualità dell'aria nelle città.

Scaricando la app si riceverà un voucher valido sulla città di Bari per una corsa di 15 minuti utilizzabile sui monopattini elettrici. Pertanto alcune filiali della Banca (Via campione 22, Corso Cavour 36 e Via della Resistenza 66) saranno allestite con una flotta di monopattini.

“Connecta Open - dichiara il Vice Direttore Generale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Vittorio Sorge - oltre ad essere un portafoglio digitale, che dà accesso ad oltre 160 banche, rappresenta una piattaforma di open banking, un ecosistema di opportunità in continua evoluzione. L’iniziativa con Helbiz consente alla Banca di rendere tangibile l’attenzione, che da sempre, promuove per l’ambiente e per il territorio”.

I monopattini di Helbiz sono dislocati all’interno di un’area che va da Bari Vecchia a Carbonara, estendendosi fino ai quartieri Japigia e San Giorgio. Chi vorrà noleggiare questi mezzi dovrà utilizzare l’apposita app mobile gratuita con la quale si individua il monopattino più vicino, e scansionare il QR code collocato sul manubrio per sbloccare il mezzo e utilizzare il voucher ricevuto. La riconsegna si può effettuare in modalità free floating: una volta terminata la corsa, in pratica, l’utente può parcheggiare il monopattino sul posto, senza l’obbligo di riportarlo verso rastrelliere o altri punti predefiniti, sempre nel rispetto delle norme del Codice della strada.

“Siamo felici di questa nuova collaborazione, che ci porterà ad offrire il nostro servizio ai clienti di Banca Popolare di Puglia e Basilicata a Bari - ha commentato il Responsabile Partnership Global di Helbiz, Ruggero Cipriani Foresio - nel capoluogo pugliese abbiamo ricevuto una risposta molto positiva da parte degli utenti e della pubblica amministrazione e partnership con realtà locali come questa ci permettono di rafforzare sempre di più la nostra presenza sul territorio. Oggi più che mai i nostri mezzi rappresentano una soluzione per muoversi in modo sicuro, rapido e sostenibile”

Per maggiori informazioni

Helbiz: http://www.helbiz.com

Banca Popolare di Puglia e Basilicata: http://www.bppb.it

(gelormini@gmail.com)