BPPB e NET Insurance nuova offerta digitale con App Connecta Open

IoT Assicuro Bike e IoT Assicuro Sport sono le due nuove soluzioni assicurative a marchio Net Insurance che segnano ufficialmente l’ingresso di Banca Popolare di Puglia e Basilicata nel mercato delle polizze digitali nel ramo “danni non-auto”, che potranno essere sottoscritte online tramite l’App Connecta Open.

Continua, quindi, ad arricchirsi l’ecosistema digitale di Connecta Open che, intercettando i bisogni della clientela ed interpretando le potenzialità offerte dal mondo dell’Open Banking, si conferma un sistema di opportunità aperto, in grado di garantire un’offerta di servizi, anche non bancari, sempre più diversificati.

Un passo significativo che testimonia la volontà per le due imprese di proseguire con determinazione nel percorso già intrapreso all'​insegna dello sviluppo e dell'innovazione. Tali coperture, attivabili direttamente via smartphone in pochi minuti, sono polizze semplici da sottoscrivere, chiare ed efficaci in termini di condizioni, realizzate per rispondere alle esigenze assicurative dell’odierna clientela.

In particolare, IoT Assicuro Bike è la polizza infortuni con garanzia RC che protegge durante le uscite in bicicletta a livello amatoriale; IoT Assicuro Sport invece, è la copertura che copre gli infortuni subiti dall’assicurato sul lavoro e nel tempo libero.

Il Presidente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Leonardo Patroni Griffi, ha affermato: “L’innovazione in campo digitale rappresenta uno degli elementi più significativi del percorso intrapreso dalla banca in questi ultimi anni, con l’obiettivo di offrire nuove soluzioni alle esigenze di una clientela sempre più evoluta. L’App Connecta Open, rappresenta un esempio evidente di questo percorso e oggi, grazie all’accordo con Net Insurance, arricchisce ulteriormente il suo ecosistema consentendo la sottoscrizione di polizze digitali”.

“È una partnership d’eccellenza quella in essere tra Net Insurance e Banca Popolare di Puglia e Basilicata, che si sviluppa grazie alla collaborazione nel disegno di soluzioni innovative e alla complementarità dei servizi offerti”, ha dichiarato Andrea Battista, Amministratore Delegato di Net Insurance, “Il nostro obiettivo è quello di proporre un’offerta assicurativa di nuova generazione che sappia supportare le persone attraverso un’eccellente esperienza digitale”.

(gelormini@gmail.com)