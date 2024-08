BPPB ed Exprivia, l’hub pugliese del Forum The European House - Ambrosetti

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata ed Exprivia, per il quarto anno consecutivo, ospiteranno dal 6 all’8 settembre, l’Hub pugliese del Forum The European House Ambrosetti, giunto alla sua 50° edizione.



In concomitanza con l’evento nazionale “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”, che si tiene ogni anno nella Villa d'Este di Cernobbio sul lago di Como, sarà possibile seguire in diretta streaming - e su invito - i lavori del Forum da Molfetta, presso la sede di Exprivia il giorno 6 settembre, e dal Circolo Unione di Bari il giorno 7. Sarà anche un’occasione di dialogo tra protagonisti del mondo imprenditoriale, accademico e istituzionale, che si riuniscono ogni anno per confrontarsi sui temi di economia globale e società nel suo complesso.







In particolare, il tema della tavola rotonda “Futuro sostenibile: società, lavoro e transizione energetica in Italia e in Europa”, in programma venerdì 6 settembre presso la sede di Exprivia, verterà su diversi argomenti: dai nuovi modelli produttivi alla sostenibilità energetica, dall’accelerazione delle tecnologie al potere trasformativo di quelle più avanzate come l’intelligenza artificiale.



Il sabato 7 settembre, invece, presso il circolo Unione di Bari, la tavola rotonda organizzata da BPPB sarà dedicata al tema “La strategia verso Sud tra attrattività territoriale e internazionalizzazione delle imprese”. Un’occasione per esaminare le strategie mirate a migliorare il contesto economico del Sud Italia, promuovendo l'innovazione e favorendo l'espansione internazionale delle imprese locali. Verranno discussi strumenti e politiche per incentivare gli investimenti e creare un ambiente favorevole alla crescita economica e allo sviluppo sostenibile.

I lavori della giornata conclusiva di domenica 8 settembre, dedicati all’Italia con la presenza di rappresentanti del Governo, potranno essere seguiti da remoto.







“Ci gratifica oltremodo organizzare per il quarto anno consecutivo, insieme a BPPB, questo prestigioso hub - dichiara Domenico Favuzzi, presidente e amministratore delegato di Exprivia – un contenitore di temi innovativi che ci permette di creare un ponte con Cernobbio sugli argomenti economici e tecnologici di maggiore attualità. Il Forum è un dialogo a più voci durante il quale confrontarci e ampliare i nostri orizzonti, un incontro di idee, oltre che una vetrina internazionale per i nostri stakeholder”.



“Il Forum TEHA, giunto alla sua cinquantesima edizione, rappresenta un appuntamento cruciale per il confronto sui temi fondamentali della nostra epoca. La partecipazione attiva a questo evento - sottolinea Leonardo Patroni Griffi, Presidente BPPB - testimonia il nostro impegno nel contribuire al dibattito globale su sostenibilità, innovazione e strategie economiche. In particolare, la tavola rotonda del sabato sarà un'occasione significativa per analizzare e discutere le sfide e le opportunità che le piccole e medie imprese affrontano oggi, delineando percorsi per un futuro sostenibile e prospero per l'Italia e l'Europa."

