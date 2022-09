BPPB - Exprivia portano la Puglia sul parterre 'The European House Ambrosetti'

Gran finale al Circolo Unione di Bari per la ‘tre giorni’ di discussione sui grandi temi della geopolitica, dell’economia e della quotidianità sociale, nella connessione con il Forum Ambrosetti di Cernobbio che Exprivia e Banca Popolare di Puglia e Basilicata hanno gestito in Puglia. Portando, nel contempo, in quel prestigioso consesso le realtà Puglia e il nuovo think-tank del Mezzogiorno.

Per chiudere la seconda edizione dell'hub pugliese The European House-Ambrosetti, parlando di PNRR in Puglia e futuro di un territorio al centro delle attenzioni e delle aspettative internazionali: il sindaco di Bari e presidente della Città Metropolitana Antonio Decaro, Francesco Paolo Sisto - Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Stefano Bronzini - Rettore Università di Bari Aldo Moro, Antonello Garzoni - Professore e Rettore dell'Università LUM, Sergio Fontana - Presidente di Confindustria Puglia, Giuseppe Gesmundo - Segretario CGIL Puglia e Antonio Maria Vasile - presidente di Aeroporti di Puglia.

I temi della Crescita digitale e territoriale, le nuove politiche e la formazione sono alcuni dei temi trattati nelle diverse tavole rotonde, tra un collegamento e un focus dell’evento organizzato a Molfetta (il primo giorno) e a Bari (nei due successivi).

Un evento che ha visto parti attive Banca Popolare di Puglia e Basilicata ed Exprivia, durante il quale è stato presentato il rapporto su “Il digitale in Puglia”, passando poi alla discussione di temi quanto mai attuali, come i cambiamenti geopolitici e i processi di approvvigionamento delle risorse e della sostenibilità.

Nel 2021 il mercato digitale della Puglia ha registrato un valore pari a 3,18 miliardi di euro, oltre il 4% del valore nazionale (75,3 miliardi) con una crescita del 4,7% sull’anno precedente. Il 2022 si prevede ancora positivo (+ 3,5%) con stime di crescita più robusta nei prossimi anni (2023-2025) fino a raggiungere un +5,9% nel 2025, soprattutto in vista degli investimenti per la digitalizzazione previsti dal PNRR e di un minore impatto della crisi energetica e internazionale. E da questi dati è partito il confronto, che ha visto protagonisti tutti i maggiori attori della realtà economica, politica, industriale e sociale pugliese, in relazione a quella nazionale, europea ed intercontinentale.

“Stiamo vivendo un periodo storico complesso di forte instabilità, in cui è mutato radicalmente lo scenario economico di tutto il mondo”, ha dichiarato il presidente di BPPB Leonardo Patroni Griffi - ma la capacità ‘resiliente’, affinata anche durante la pandemia, ci consentirà di scavallare le secche”.

“L’escalation del conflitto in Russia - ha proseguito Patroni Griffi - pone ovviamente, ancor più in primo piano, il tema delle risorse energetiche e quello della criticità di approvvigionamento nell’economia del Paese, nonché l’importanza delle fonti alternative per un modello sostenibile. Mai come ora, quindi, occorre far ricorso a fonti alternative di approvvigionamento, creando con caparbietà e tenacia partenariati più stretti sul fronte delle materie prime, in particolare per quelle il cui reperimento si è fatto più critico”.

“Lo stato d’emergenza, dovuto ai fenomeni geopolitici ed economici in atto, sta comportando una grave carenza di materie prime e semilavorati, in particolare dei semiconduttori per il settore ICT”, ha ribadito e sottolineato Domenico Favuzzi, presidente e Amministratore Delegato di Exprivia, “E’ necessaria, pertanto, una strategia unitaria a livello europeo per la gestione della supply-chain, che porti a una maggiore sostenibilità e autonomia del settore digitale. Questo permetterà agli attori coinvolti di elaborare e condividere previsioni più chiare e individuare meglio le alternative competitive”.

"La Puglia è ricca di eccellenze - ha aggiunto Favuzzi - ed è anche motore di innovazione. Ognuno farà la sua parte. E senza dubbio, continueremo ad impegnarci per far crescere il territorio: collaborando con le #imprese, con gli enti e le Università in modo virtuoso".

“Presentare il report sullo stato del digitale in Puglia è stata una esperienza unica - ha commentato Gianni Sebastiano - la prima in Italia. Lo strumento per analizzare e capire l’economia, i fatturati, gli occupati, la formazione, l’ecosistema del digitale della nostra regione, ha fatto breccia dall’Hub Regionale pugliese del Forum Ambrosetti nel contesto esclusivo di The European House Ambrosetti di Cernobbio”.

“È stato un onore - ha concluso Sebastiano - ideare e coordinare il progetto per il Distretto Produttivo dell'Informatica pugliese, con la collaborazione di Anitec-Assinform - Associazione italiana per l'ICT, NetConsulting Cube, PromoPA, Infocamere”.

