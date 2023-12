BPPB festeggia i 140anni con musica e luci sotto le stelle

Una serata di musica, luci, spettacolo ma soprattutto tanta emozione. Questi gli ingredienti della festa celebrativa dei 140 anni di storia della Banca Popolare di Puglia e Basilicata.

BPPB 140anniGuarda la gallery

Con una platea gremita, l’Istituto di Credito altamurano ha condiviso con tutta la sua comunità un momento di festa, per l’ambizioso traguardo raggiunto non solo per la Banca, ma per tutto il suo territorio e, al contempo, un’occasione per inaugurare i nuovi ambienti della Direzione Generale.

Una manifestazione ricca di colpi di scena: ad aprirla, dalle finestre superiori del prospetto, la Fanfara Massari Galilei di Bari e due splendide voci soliste, Luciana Negroponte e Stefania Dipierro, accompagnati dal palco dai talentuosi musicisti del Coro del Faro e Alessandro Amato (al pianoforte), Alex Milella (alla chitarra), Cristian Mele (al sax), Francesco Cinquepalmi (al contrabasso) e Maurizio Vurchio (alla batteria). Tutti diretti dallo straordinario Maestro d’orchestra Paolo Lepore.

BPPB 140anni 2Guarda la gallery

Rossella Dituri, Responsabile Comunicazione BPPB ha dato il via alle celebrazioni. Dopo i saluti iniziali del Presidente Leonardo Patroni Griffi e dell’Amministratore Delegato Alessandro Maria Piozzi, sono intervenute le autorità civili e religiose: Francesco Paolicelli, Consigliere Regione Puglia che ha portato i saluti del Presidente Michele Emiliano e Vitantonio Petronella, Sindaco di Altamura. Mons. Giovanni Ricchiuti, Vescovo della diocesi di Altamura Gravina e Acquaviva delle Fonti ha benedetto i nuovi ambienti.

BPPB 140anni AuguriGuarda la gallery

Un concerto spettacolare, una performance innovativa con giochi di luci e suoni, che grazie all'orchestra e ai talentuosi musicisti, ha fatto sì che si creasse una magica atmosfera. A conclusione della serata, infatti, la facciata della Direzione Generale della Banca si è trasformata in un teatro: videoproiezioni tridimensionali, colori, luci, musica hanno creato nuovi spazi consentendo alla costruzione di dare spettacolo a cielo aperto, al reale di trasformarsi in virtuale ripercorrendo le trasformazioni architettoniche più importanti conclusosi con il fascino del Natale.

BPPB 140anni 1Guarda la gallery

“Per la prima volta, in 140 anni, la Banca si fa piazza, in senso letterale, incarnando nella forma e nello spazio la natura che le è propria, di banca del territorio, nel territorio. Una piazza, che diventa un ponte ideale tra il passato e il futuro, in un intreccio di storie, volti, emozioni che si fanno 'musica e luci' - ha dichiarato Leonardo Patroni Griffi, Presidente della Banca - in questo intreccio, prendono forma 140 anni di vita e di incontri di persone, dipendenti, clienti, amministratori, aziende, famiglie e presidenti, tutti parte attiva della storia della Banca.”

(gelormini@gmail.com)