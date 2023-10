BPPB, Festival "è cultura" ad Altamura e Gravina in Puglia

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata partecipa a “è cultura!” la nuova grande manifestazione nazionale promossa da ABI (Associazione Bancaria Italiana) e ACRI (Associazione delle Fondazioni e di Casse di Risparmio).

Fino al 14 ottobre, infatti, in tutta Italia le sedi storiche e moderne di banche e fondazioni di origine bancaria apriranno le loro porte per far vivere esperienze uniche e irripetibili. A questo, in collaborazione con Feduf (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio), si aggiungono, nel mese anche dedicato all'educazione finanziaria, mostre, eventi, incontri e conferenze con le scuole.

“è cultura!” nasce da due esperienze di successo: Invito a Palazzo e Festival della Cultura creativa per dialogare con territori, società civile e persone di ogni età mettendo al centro la cultura.

“Sono particolarmente orgoglioso di questa iniziativa che, diffusa in tutta Italia e aperta a tutti, per una settimana collega il nostro Paese da nord a sud offrendo un’occasione di scoperte ed esperienze per tutti i cittadini – ha dichiarato Leonardo Patroni Griffi, Presidente BPPB. Crediamo nel valore della Cultura che, come Banca del Territorio, promuoviamo e sosteniamo in tutte le forme e da diverso tempo".

“Quest’anno celebriamo 140 anni di storia e, davanti a noi, si apre una nuova era in cui transizione ecologica, innovazione digitale, inclusione sociale e cultura, intesa a 360°, continuano ad essere i pilastri essenziali per la crescita della nostra Banca - ha detto Rossella Dituri, Responsabile Comunicazione BPPB. Aderire ad un'iniziativa così importante, a livello nazionale, è un segno tangibile del nostro nuovo modo di concepire il business aziendale."

Il calendario completo degli eventi organizzati dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata:

Sabato 7 ottobre - Visita guidata palazzo storico di Chieti

Visita guidata per ammirare gli ambienti, le opere e i decori custoditi all'interno del palazzo ottocentesco, esempio raffinatissimo di architettura neoclassica di stampo francese.

Martedì 10 ottobre - “Risparmiamo il Pianeta”

In collaborazione con Feduf, per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, un’avvincente lezione digitale per riflettere sui temi dell’economia circolare, della gestione consapevole delle risorse e per approfondire i modelli di sviluppo sostenibile e di economia civile. L’evento è programmato anche nell’ambito di Ottobre Edufin 2023.

Giovedì 12 ottobre ore 09:30 - 12:30 - Altamura: "è lettura"

In filiale, per scoprire il mondo attraverso un libro.

In quella giornata, infatti, i nostri clienti, potranno farsi catturare dalla lettura scegliendo uno dei volumi, presenti nell’archivio della Banca, di diversi autori e diverse case editrici, promossi e sostenuti nel tempo. Inoltre, durante la mattinata gli autori del libro "La Storia del Pane di Altamura”, Antonio Ferrante e Giuseppe Pupillo incontreranno i lettori per autografare e dare informazioni sul prestigioso volume che racconta la storia di uno dei prodotti d’eccellenza e patrimonio agroalimentare del nostro territorio.

Venerdì 13 ottobre ore 17 - Gravina in Puglia: "Aperitivo in rosa"

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione per la lotta contro il tumore femminile. Di cultura della prevenzione, vogliamo, infatti, discutere con Komen Italia e con un’equipe di medici specializzati per un confronto aperto e uno scambio di best practices nella lotta contro il cancro al seno.

La parola d’ordine è prevenire. I dati scientifici raccontano di come lo screening precoce possa salvare la vita e intervenire in tempo per la guarigione. Da qui l’importanza di informare e sensibilizzare il pubblico femminile sulla prevenzione.

L'iniziativa “è cultura!”, cui partecipano la Banca d’Italia e l’Ivass, si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana e ha il patrocinio del Ministero della Cultura e della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO.

