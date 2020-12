BPPB, la 'piazza' nei nuovi locali ad Acquaviva delle Fonti

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata apre le porte ai nuovi locali della Filiale di Acquaviva delle Fonti, in una zona centrale, a pochi passi dalla principale piazza Giuseppe Garibaldi.

La filiale si presenta con un nuovo layout, una grande “piazza”, in cui l’organizzazione e le moderne tecnologie sono complementari. Grazie all’impiego di strumenti innovativi e alla progettazione di spazi che favoriscono lavoro flessibile e la continua interazione fra consulenti si garantisce un sempre più efficiente servizio alla clientela.

L’inaugurazione, nel pieno rispetto delle norme anti Covid, si è svolta alla presenza del Vescovo della diocesi Mons. Giovanni Ricchiuti e del Parroco di San Domenico di Acquaviva della Fonti don Giuseppe Pietroforte. Per la BPPB presenti i Direttori Centrali, Nunzio Loizzo e Vincenzo Marvulli, e la Responsabile Comunicazione, Rossella Dituri.

“Inaugurare una dipendenza è sempre un momento importante - ha dichiarato il Presidente della BPPB Leonardo Patroni Griffi - e riuscire a farlo in un anno particolare come il 2020 è per noi motivo di grande orgoglio. Perseguiamo un modello commerciale che ci consente di mantenere elevati livelli di servizio nelle filiali riducendo le distanze verso i nostri clienti. Un augurio di buon lavoro a tutto il team della Filiale guidato dalla Responsabile Marina Marangio, Nicola Piscotti, Maria Consiglia Corrado e Bartolo Bianchi”.

