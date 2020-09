BPPB e Net Insurance con Plick i pagamenti dei sinistri saranno in digitale

Ancora un passo verso la modernizzazione dei servizi finanziari e la semplificazione delle contreoversie e delle quotidiane procedure burocratiche. A partire da settembre, i clienti della Banca Popolare di Puglia e Basilicata (BPPB), sottoscrittori dell’offerta Net, in caso di sinistro, potranno ricevere direttamente l’importo concordato per la liquidazione tramite Plick, l’innovativo servizio di pagamento in mobilità - brevettato dalla FinTech PayDo - che invia denaro mediante il solo utilizzo di WhatsApp, Sms, ricevendo immediata notifica sul proprio smartphone.

Un’esperienza digitale, sicura e istantanea che porta a semplificare fortemente la relazione con l’assicurato oltre che a ottimizzare la gestione del tempo: “L’adozione dell’innovativo sistema Plick si inserisce perfettamente nella strategia di Net Insurance che punta ad offrire alla clientela prodotti e servizi differenzianti, grazie a un approccio operativo altamente strutturato ed evoluto”, ha affermato Andrea Battista, Amministratore Delegato di Net Insurance, “Siamo lieti di partire con Banca Popolare di Puglia e Basilicata, un Istituto in continua crescita e dalle grandi potenzialità. Obiettivo della Compagnia quello di estendere successivamente il sistema di pagamento Plick ”.

Sull'iniziativa, il Presidente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Leonardo Patroni Griffi, ha sottolineato “Sono particolarmente contento del fatto che la nostra Banca, con questa soluzione tecnologica, riesca a valorizzare contemporaneamente due importanti partnership che abbiamo con aziende che, seppur in settori e per motivi diversi, sono al vertice della frontiera dell’innovazione. Il risultato è un servizio migliore per il cliente, che ne beneficia in termini di immediatezza e di fruibilità “anywhere, anytime”.

