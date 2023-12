BPPB ospita seduta di laurea in Economia Management e Diritto d'Impresa UNIBA

Mercoledì 6 dicembre, alle ore 16.30, la Direzione Generale di Altamura della Banca Popolare di Puglia e Basilicata si trasformerà in un'aula magna per ospitare una seduta di laurea del Dipartimento di Economia Management e Diritto dell’impresa.

Otto giovani laureandi dei corsi magistrali di Economia degli intermediari finanziari e di Innovazione, Governance e Sostenibilità del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa dell’Università degli Studi di Bari concluderanno il loro percorso di studi.

Alle ore 16.30, dopo i saluti introduttivi del Presidente della BPPB, Leonardo Patroni Griffi, interverranno alla cerimonia il Sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella, il Direttore del Dipartimento Giovanni Lagioia e la delegata alla didattica DEMDI, Rosa Calderazzi.

“La BPPB ha da anni iniziato una collaborazione con l’Università degli Studi Bari - dichiara il Leonardo Patroni Griffi, Presidente BPPB - sono orgoglioso di poter ospitare un momento così importante del percorso di questi ragazzi che hanno scelto corsi di Laurea altamente specialistici destinati alla formazione di figure professionali sempre più richieste dal mercato del lavoro.”

“Auguro a questi ragazzi di poter continuare il proprio percorso professionale con la stessa passione e la stessa dedizione che hanno dimostrato durante la loro carriera di studenti - aggiunge il Presidente Patroni Griffi - e di raggiungere i prestigiosi traguardi professionali che sapranno meritare".

Il Presidente, infine, ricorda che la Banca, da sempre attenta alle nuove generazioni, ha avviato, a partire dallo scorso 1° dicembre, un processo di ricerca e selezione rivolto a giovani laureati in cerca di prima occupazione. Le candidature potranno essere proposte, entro lunedì 8 gennaio 2024, inviando il CV tramite la piattaforma LinkedIn oppure il sito internet aziendale BPPB, sezione “Career”.

Il Direttore del Dipartimento di Economia Management e Diritto dell’impresa, Giovanni Lagioia, nel ringraziare la BPPB per aver accolto la richiesta di ospitalità per tale iniziativa, evidenzia come il Dipartimento abbia deciso di sostenere simili iniziative, ad esempio, presso la Sala Convegni di Confindustria Bari e BAT e la Banca Intesa Sanpaolo, al fine di dialogare con il sistema produttivo ed agevolare l’occupabilità.

“Il sistema universitario pugliese - prosegue il Direttore - offre una formazione di altissimo livello, in particolare il Demdi ha, di recente, arricchito ulteriormente la propria offerta formativa, prevedendo un Corso di Laurea Magistrale in Innovazione, Governance e sostenibilità, destinato a formare esperti con competenze manageriali nell’ambito dell’innovazione e della sostenibilità, declinata nelle dimensioni economico-finanziaria, sociale e ambientale”.

Rosa Calderazzi, delegata alla didattica DEMDI nonché Presidente del Comitato ESG della BPPB, si sofferma sull’importanza di creare sinergie: “Da un lato l’Accademia ha il dovere di costruire un ponte, per le nuove generazioni, tra conoscenze teoriche e mondo del lavoro, dall’altro le imprese avvertono il bisogno di anticipare il rapporto con i giovani e di condividere le proprie esigenze. Sotto questo aspetto - aggiunge la Prof.ssa Calderazzi - la BPPB, da sempre attenta ai temi sociali e di vicinanza al territorio, ha colto favorevolmente questa opportunità".

