Lunedì, 21 marzo 2022 BPPB, premio con menzione speciale dall'ABI per l'innovazione 2022 La Banca Popolare di Puglia e Basilicata premiata da ABI per il progetto “Popol Art/Revolution, l’Arte in BPPB”, vince il Bando Tesoreria per Gravina in Puglia.