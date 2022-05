BPPB, via a nuovi accordi in tema di welfare aziendale

Prosegue l’impegno della Banca Popolare di Puglia e Basilicata in tema di welfare aziendale: infatti, da alcuni giorni, è possibile usufruire dell’istituto della Banca del Tempo Solidale, dopo la sottoscrizione di un accordo con le OO.SS..

Esso consente ai dipendenti che abbiano esaurito la propria dotazione di ferie e permessi retribuiti, e che abbiano dovuto affrontare gravi situazioni personali o familiari, nonché a svolgere attività di volontariato o di rilievo sociale, di poter fruire di permessi retribuiti extra.

Si tratta di un accordo innovativo poiché l’alimentazione della Banca del Tempo Solidale avviene mediante donazione volontaria e a titolo gratuito da parte degli stessi dipendenti, di giornate o di ore, rappresentando, quindi, un segno solidale tangibile. L’Azienda, dal canto suo, contribuisce annualmente ad integrare le donazioni di ciascun dipendente con un “salvadanaio solidale”.

La Banca pone massima attenzione alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori (e delle loro famiglie) in relazione alle assenze per motivi personali o familiari, come accaduto anche in occasione della pandemia.

In tema di welfare aziendale, si richiamano i Social Days, giornate di sospensione volontaria dal servizio, che prevedono un’integrazione retributiva pari ad un terzo.

“Il benessere dei dipendenti incide in maniera determinante sulla crescita del business e sui risultati della Banca stessa – dichiara il Presidente della BPPB, Leonardo patroni Griffi - questi nuovi istituti, infatti, che favoriscono un miglioramento delle condizioni del lavoratore e della sua famiglia, producono un beneficio del clima aziendale, con riflessi positivi sulla qualità del lavoro e sulle performance”.

