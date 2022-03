Brindisi, Amati vs. Rossi tensioni nel centrosinistra

Sale la tensione all'interno del centrosinistra brindisino: in una nota disffusa il consigliere regionale Fabiano Amati ha dichiarato: “Con me le insinuazioni e le calunnie non attaccano. ‘Brindisi Bene Comune’, il movimento politico del sindaco di Brindisi, mi ha gravemente diffamato, offendendo la mia reputazione, con parole violente, inutilmente guerrafondaie e contrarie a ogni logica di confronto pacifico sulle idee. Il contrario cioè di quanto predicano ed esigono dagli altri".

"A questo punto - insiste Amati - invito Riccardo Rossi a prendere le distanze da tali affermazioni e ad accompagnarmi dal Procuratore della Repubblica di Brindisi per depositare denunzia-querela nei confronti della signora Paola Forina, responsabile del Movimento politico ‘Brindisi Bene Comune’ e coniuge del sindaco, ovvero di chiunque dovesse risultare responsabile. Attenderò trenta giorni e qualora il sindaco Rossi non dovesse riscontrare la mia richiesta, provvederò a notificare al responsabile un atto di citazione per chiedere al Tribunale di Brindisi il risarcimento del danno".

E poi ha aggiunto: "Ecco le parole diffamatorie pubblicate sulla pagina Facebook del Movimento politico ‘Brindisi Bene Comune’: 'Questo diciamo al solito consigliere Amati pronto interprete dei grandi interessi e delle lobby, subito in prima linea per inceneritori, centrali nucleari e oggi rigassificatori.Nelle sue parole senza alcun senso e prospettiva, sentiamo il cattivo odore dei soldi e dei grandi interessi, della speculazione più becera quella dei 'prendi i soldi e scappa' senza alcun ritegno per il territorio e una città che per queste logiche ha pagato un prezzo altissimo’”

