Brindisi, Medicina: 1° Corso di Formazione Teorico-Pratico

Il 14 febbraio 2025 si terrà a Brindisi, presso l'Autorità Portuale (Piazza V. Emanuele II, 7), il 1° Corso di Formazione Teorico-Pratico: La Medicina d'Emergenza-Ugenza, un evento per tutti i professionisti della salute impegnati nel settore delle emergenze. Il corso, organizzato in collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza e Urgenza dell’Università di Bari “A. Moro”, rappresenta un’opportunità da cogliere, per approfondire tematiche cruciali riguardanti la gestione delle emergenze mediche, sia da un punto di vista teorico che pratico.







I responsabili scientifici del corso, Fausto D'Agostino e Raffaele Quarta, sono due esperti di spicco nel campo della medicina d’emergenza, con anni di esperienza nell’insegnamento e nella pratica sul campo. Grazie alla loro guida, il corso ha lo scopo di offrire un approfondimento sulle metodologie cliniche più moderne ed efficaci, con l’obiettivo di migliorare la preparazione e la reattività dei professionisti che lavorano nelle situazioni più critiche.



Intervista al Dott. Fausto D'Agostino



Dott. D'Agostino, quali sono gli obiettivi principali di questo corso?



“L'obiettivo principale è quello di fornire ai professionisti della salute una preparazione pratica e teorica di alto livello, che li aiuti a gestire situazioni di emergenza in modo rapido ed efficiente. La medicina d’urgenza è un campo che richiede competenze multidisciplinari e una grande capacità di adattamento alle circostanze. Con questo corso, vogliamo trasmettere le tecniche più avanzate e innovative, ma anche rafforzare l’importanza di un approccio umano e attento al paziente.”



Come si integrano teoria e pratica in questo evento?



“Abbiamo strutturato il corso in modo che i partecipanti possano acquisire non solo una solida base teorica, ma anche esperienza diretta grazie alle simulazioni pratiche. Le sessioni con i manichini e le tecnologie avanzate permetteranno ai partecipanti di mettere in pratica le competenze acquisite, rendendo l’apprendimento ancora più concreto e utile nella quotidianità professionale.”



Intervista al Dott. Raffaele Quarta



Dott. Quarta, cosa rende questo corso così rilevante per i professionisti del settore?



“L’importanza di questo corso risiede nel fatto che si concentra su temi di assoluta attualità nella medicina d’urgenza. Le emergenze mediche non sono mai prevedibili, e ogni minuto conta. Offrire una formazione che combina il più recente avanzamento tecnologico con l’approfondimento delle competenze cliniche è essenziale per preparare adeguatamente i professionisti a rispondere a ogni tipo di emergenza, dal trauma alle situazioni più complesse.”



Qual è il valore aggiunto delle sessioni pratiche con manichini e tecnologie?



“Le esercitazioni pratiche sono fondamentali per rendere i concetti appresi più concreti. L’utilizzo di manichini e tecnologie avanzate permette di simulare scenari reali, dando ai partecipanti la possibilità di esercitarsi in condizioni simili a quelle che potrebbero trovarsi ad affrontare nel loro lavoro quotidiano. In questo modo, migliorano non solo le competenze tecniche, ma anche la capacità di prendere decisioni rapide e corrette in situazioni di alta pressione.”



Oltre alla parte teorica, che affronterà i principali processi clinici applicati alla medicina d’urgenza, il corso prevede anche sessioni pratiche, in cui i partecipanti potranno cimentarsi in esercitazioni concrete grazie all’utilizzo di manichini e tecnologie avanzate. Queste simulazioni permetteranno ai partecipanti di acquisire esperienza diretta nella gestione delle emergenze, affinando le proprie competenze tecniche e decisionali in scenari realistici.







L'evento, gratuito e aperto a tutti i professionisti della sanità, offrirà anche la possibilità di ottenere 7 crediti ECM, un’opportunità per aggiornarsi su tecniche innovative e per creare un network tra specialisti provenienti da diverse realtà ospedaliere. La partecipazione al corso non solo garantirà un arricchimento professionale, ma anche un’occasione di confronto e scambio per chi quotidianamente si trova a fronteggiare situazioni di emergenza.



Tra i diversi direttori delle ASL di Brindisi, Taranto e Lecce, il corso vede la partecipazione di esperti di rilievo, tra cui Angelo Vacca, Professore Ordinario di Medicina Interna all'Università degli Studi di Bari, Luciana Mascia, Professore Ordinario di Anestesia e Rianimazione presso l'Università degli Studi di Lecce (Unisalento), Pierfrancesco Fusco, Direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Avezzano (AQ) e responsabile dell'Elisoccorso dell'Aquila, e infine Andrea Paoli, Direttore del 118 di Padova. Questi esperti, insieme ad altri direttori delle ASL coinvolte, contribuiranno con la loro esperienza e competenza, arricchendo il programma del corso con approfondimenti e conoscenze specialistiche.



L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati, quindi è consigliata l’iscrizione anticipata per riservare il proprio posto a questo evento formativo, che si preannuncia di grande valore per tutti gli operatori del settore.

Per iscriverti in maniera gratuita: https://formazione.asl.brindisi.it/corsi/2025-medicina-emergenza-urgenza