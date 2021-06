Vitigni e terreni, la Puglia come le Langhe e Montalcino. Il reportage

Il modello potrebbe essere replicato, il gioco di sponda ‘virtuoso’ è anche il frutto di ricerca di alleanze per affrontare in sinergia territoriale il dopo Covid: il Ristorante 'Meneao Santa Chiara' - Turi (Ba) di Michele Boccardi approda nella Masseria ‘Li Reni’ di Bruno Vespa a Manduria (Ta).

L’avvio del sodalizio, già annunciato qualche settimana fa, e l’inaugurazione del ristorante in un programma di tre giorni: che si sviluppa attorno al "Forum in Masseria" voluto da Vespa per un confronto dibattito sul futuro dell'Italia, e che vede impegnati - anche per ragioni di contenimento del numero dei partecipanti, in funzione degli spazi a disposizione - la stampa, le autorità locali, le istituzioni nazionali e poi quelle regionali e intersettoriali. Prevista, per gli incontri più blasonati, anche la partecipazione dello chef stellato Heinz Beck.

Metafora e casualità si fanno intriganti e Menelao ritrova la sua Elena (Regina di Sparta) nella Villa dei Troiani, oggi Masseria 'Li Reni', lo scrigno rupestre e vitivinicolo dei Vespa, dove gli chef e la cucina di "Menelao Santa Chiara" vengono accolti ed esaltati dai vini e dalle etichette dell'ominimo brand: da Donna Augusta ad Helena, dalla vivacità rosa di Noitre ai profumi del Fedale, dal Primitivo pioniere 'Raccontami' a il Bianco, il Rosso e il Bruno dei Vespa.

Eleganza, ricerca, professionalità, buon gusto e sapori di Puglia per caratterizzare la proposta esperienziale ed enogastronomica di raffinata fattura, presentata in uno dei contesti territoriali più autoctoni del Sud, nella cornice di un'antica Villa del '500 e fruibile da segmenti turistici attratti dalle suggestioni di Puglia e stimolati dalle bellezze sensoriali che la regione - con la pluralità delle sue destinazioni - da tempo continua a scoprire, a promuovere e a valorizzare.

Atmosfera da grandi occasioni, accoglienza calorosa dal carattere familiare, masseria tipica del Salento con arredamento moderno e funzionale, con i vini esibiti più in vetrina o nella denominazione delle 13 suite della struttura, che al palato, al naso e alle sensazioni degli ospiti: in particolare quelli più importanti.

A pochi minuti d'auto dalle splendide spiagge di San Pietro in Bevagna, Porto Cesareo, Punta Prosciutto, Torre Lapillo e Torre Colimena, la struttura gode della pace e del silenzio dell’ambiente rurale salentino, culla di una cultura millenaria, depositario del patrimonio enogastronomico della bassa Puglia.

Santa Chiara a Li Reni, in questo gioco di sponda tra i sentori del mare e i profumi dell'entroterra, tra il piglio imprenditoriale di Michele Boccardi - Presidente Assoeventi/Confindustria - e la passione meridiana di Bruno Vespa e di sua moglie Augusta Iannini, è un omaggio al territorio che con decisione conquista il mondo per gusto, intensità e arte gastronomica.

Un ristorane gourmet quale espressione più autentica dell’accoglienza pugliese. Il legame tra l’antico e il moderno, che si esprime nelle proposte innovative degli chef Sergio Traversa, Roberto De Carne e Stefano Soloperto, con percorsi enogastronomici dettati dal ritmo delle stagioni, dai prodotti dell’orto, dai silenzi operosi delle vigne, segnati dalle escursioni termiche salentine. La riconferma che "Il futuro è nelle radici!"

