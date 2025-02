BTM, One Night in Bari - Meet & Connect, benvenuto pugliese ai buyer

Saranno le note di una street band ed i trampolieri fluorescenti a dare il via alla cerimonia di benvenuto ai buyers in arrivo da tutto il mondo, che aprirà BuyPuglia Meet & Connect 2025 in collaborazione con l’evento fieristico BTM Bari 2025.





L’appuntamento è per martedì 25 febbraio, alle ore 19 fino alle 20 con i media a Bari nell’ex Mercato del Pesce dove gli ospiti internazionali e gli operatori della filiera turistica registrati a BTM verranno accolti dalla Regione Puglia con la partecipazione di:

· Gianfranco Lopane, assessore al Turismo Regione Puglia

· Vito Leccese, sindaco di Bari

· Pietro Petruzzelli, assessore al Turismo Comune di Bari

· Aldo Patruno, direttore Dipartimento Turismo e Cultura Regione Puglia

· Luca Scandale, direttore generale Pugliapromozione

· Gaetano Frulli, presidente Nuova Fiera del Levante

· Nevio D’Arpa, CEO BTM

Alle ore 20, al termine del benvenuto, i circa 70 buyer organizzati in piccoli gruppi e accompagnati da guide turistiche esploreranno i vicoli suggestivi di Bari vecchia, simbolo di quella Puglia che da millenni fa da cerniera fra Oriente e Occidente. I tour guidati si soffermeranno sui luoghi di interesse architettonico e storico, nonché sull’heritage tourism e cioè i luoghi simbolo del patrimonio anche immateriale di Bari.





Non mancherà uno spazio speciale dedicato al tipico street food, con degustazione di panzerotti, focacce, taralli e olive e tanto altro, ed una dimostrazione su come si fanno le orecchiette. L’obiettivo dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è far immergere da subito gli ospiti stranieri nello stile di vita pugliese ed emozionare.

Dal 26 al 28 febbraio, in collaborazione con BTM, torna il BuyPuglia Meet & Connect Edition a cura di Pugliapromozione, con uno stand di 80 mq in cui ci saranno l’info point ed una piccola area conferenze in cui verranno ospitate novità e progetti della filiera turistica in collaborazione con Comuni e imprese.

