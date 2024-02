Bufera sul Direttore del Museo di Ostuni per foto Giorgia Meloni

Il gruppo regionale di Fratelli d'Itaia (capogruppo Francesco Ventola e i consiglieri Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini e Michele Picaro) aveva fatto sentire la propria voce dopo una foto postata su instagram dal Direttore del Museo di Ostuni (Br), Luca Dell'Atti.

“Il presidente del museo di Ostuni - quindi un nominato dal centrosinistra locale perché persona di ‘cultura’ - nelle sue storie di Instagram posta la foto in testa in giù del presidente del Consiglio. Nessuno del Pd si scandalizza, nessuno pretende scuse, nessuno che chiede di abbassare i toni! La conferma del doppiopesismo morale di questo centrosinistra pugliese".

“Quello compiuto da Luca Dell’Atti è un gesto vergognoso di una gravità inaudita e chiediamo che il sindaco di Ostuni provveda immediatamente a revocare l’incarico, non sappiamo se conferito più per meriti culturali o per impegno elettorale profuso nella lista della coalizione. Sta di fatto chi decide di ricoprire un ruolo lo deve fare in maniera equilibrata, serena e nel rispetto delle Istituzioni e quindi Dell’Atti deve essere immediatamente rimosso. Alla presidente Meloni tutta la nostra solidarietà”.

La reazione del diretto interessato è stata pronta sia di fronte alle rimostranze di Fratelli d’Italia che a quelle di alcuni membri del governo, come il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Dell’Atti si è scusato parlando di un’immagine “Di pessimo gusto che ho, improvvidamente, postato”. La decisione di postare l’immagine, ha detto ancora, è stata presa “Nell’impeto di una critica (poco attenta nelle modalità) sulle posizioni assunte dalla presidente del Consiglio con riferimento alla giornata del ricordo”.

“Per i miei valori e la mia sensibilità, non potrei mai concepire neppure di augurarmi la morte a qualcuno", ha concluso Dell'Atti, scusandosi anche con “l’istituzione museo e con il Comune di Ostuni”.

Poco più tardi, con altra noa congiunta sono stati i gruppi regionali di FDI, Lega e Forza Italia a ribadire lo sconcerto: “Luca Dell’Atti prima di essere presidente del Museo delle Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale di Ostuni è un ricercatore di Diritto Costituzionale all’Università di Bari, ovvero di una materia che dovrebbe insegnare ai futuri laureati in Giurisprudenza cosa sono le Istituzioni e come queste devono essere rispettate e non vilipese.“

"Nelle sue stories di Instagram ha postato la foto del Presidente del Consiglio a testa in giù e dopo che è scoppiata la polemica ha rimosso la foto e chiesto scusa, sostenendo che l’ha 'fatto nell’impeto di una critica (poco attenta nelle modalità) sulle posizioni assunte dalla presidente del Consiglio con riferimento alla Giornata del ricordo'. Il gesto è stato vergognoso, le scuse anche peggiori visto che il professore chiede scusa solo per la modalità".

"Noi, invece, riteniamo che chi ha un ruolo didattico così importante non debba svolgerlo ideologicamente, qui non si tratta di forma, ma di sostanza: chi insegna il diritto costituzionale ha deontologicamente il dovere di insegnarlo scevro da ogni condizionamento politico, figuriamoci se poi posta foto che incitano alla violenza.“

"Per questo chiediamo che intervenga il rettore dell’Università di Bari, Stefano Bronzini, vogliamo conoscere cosa pensa del gesto d’impeto del suo ricercatore e se questo lo renda idoneo a ricoprire il ruolo di docente?”

