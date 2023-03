BUYPUGLIA - BTM di Bari chiude in Fiera e prosegue sui canali digital

Turismo, in Puglia inizia da oggi in poi la contrattazione on line per i posti letto della stagione 2023 e 2024 perché il BUYPUGLIA – BTM di Bari si conclude per la parte fieristica, ma prosegue sui canali digitali http://www.buypugliaitaly.it/.

Il successo di questa prima edizione congiunta, in cui il pubblico e il privato hanno deciso di fare sinergia, emerge dai numeri. The Big Wave, la grande onda della ripresa del turismo, è stato il tema che si è potuto toccare con mano nel corso di BTM 2023, la fiera b2b del turismo che si è conclusa oggi a Bari, in contemporanea al trade show di commercializzazione BUYPUGLIA a cura della Regione Puglia. Sono state circa 25mila le presenze che in tre giorni hanno inondato il padiglione della Fiera del Levante tra conferenze, workshop, ispirazione e formazione sul mondo del turismo. In totale, per i due eventi in contemporanea, oltre 120 i buyer presenti, quasi 2200 i business meeting realizzati con i 200 espositori di BTM e i 40 supplier del prodotto turistico di BUYPUGLIA, 90 i convegni, 4000 i metri quadri di superficie espositiva.

“È una fiera che presenta tutta l’offerta turistica italiana, in cui la Puglia è preponderante. Abbiamo l’ambizione di diventare, per ora, la terza fiera turistica italiana - ha dichiarato Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia - speriamo che soprattutto il Sud noti l’importanza di questo evento. Non calcolate il successo turistico della Puglia solo con i numeri, con il fatturato. La Puglia deve essere sinonimo di qualità, gentilezza, rispetto, bellezza e soprattutto valori umani, perché noi accogliamo con lo stesso spirito turisti e povera gente che scappa da guerre, fame e che vuole conquistare delle opportunità".

"Non vorrei che, in un momento così drammatico come sottolineato dal presidente della Repubblica a Crotone, il Sud non si renda conto di ciò che succede in altri Sud dove c’è chi è ancora costretto a scappare via. Una civiltà è capace di attrarre turismo, economia, investimenti, cultura proprio perché è civiltà e non solo business. Ciò rientra in un progresso umano e civile che la Puglia vuole continuamente alimentare secondo la sua tradizione e migliorando se stessa”.

“Un grande risultato quello di BUYPUGLIA a insieme a BTM, non solo per la partecipazione di questi giorni, ma anche per la possibilità di sviluppare un confronto schietto sui contenuti che riguardano l’ecosistema turistico – ha detto Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia - dai cambiamenti climatici, all'organizzazione turistica territoriale, dalle sfide dei GAL alle criticità legate ai trasporti, alle questioni legate all'ambiente”.

“Tanti i temi trattati, li riprenderemo da subito all'interno dei tavoli per l’aggiornamento del Piano strategico del Turismo: questi ci daranno la possibilità di tracciare le prospettive della Puglia turistica per i prossimi anni - ha proseguito l’assessore Lopane - nella tre giorni, un importante esercizio di incontro tra domanda e offerta, partito con i fam trip in giro per la Puglia grazie ai quali abbiamo accompagnato i buyer nelle destinazioni interne più belle della nostra regione".

"Proprio i buyer, tour operator o intermediari internazionali, hanno incontrato le imprese pugliesi negli spazi del BuyPuglia in 1.300 momenti di confronto utili alla commercializzazione dei servizi legati all’ospitalità. Siamo sicuri che grazie a questi - ha concluso Lopane - potremo avere risultati significativi già a partire dalla stagione turistica attuale”.

“Si è chiusa oggi la tre giorni di Btm e BuyPuglia, con migliaia di presenze qui a Bari - ha proseguito Luca Scandale, direttore generale dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione - in fiera, i buyers arrivati da tutto il mondo, hanno partecipato ai B2B per la commercializzazione dei posti letto pugliesi con i nostri operatori, con un alto indice di gradimento. L’obiettivo di una fiera turistica di rilievo nazionale è una sfida molto complessa e possiamo dire, al termine di BUYPUGLIA-BTM, che la prima edizione congiunta ha funzionato. Adesso, non ci resta che lavorare bene per l'anno prossimo ma, nel frattempo, le contrattazioni grazie all’innovazione tecnologica continueranno sulla piattaforma digitale del BUYPUGLIA”.

“La voglia di fare turismo è stata palpabile in questi tre giorni di trattative frenetiche - spiega il CEO di BTM Nevio D’Arpa - il Sud Italia e la Puglia in particolare sono pronti ad accogliere l’ondata di ritorno del turismo internazionale attraverso tutte le declinazioni che abbiamo visto durante questa edizione di BTM: il turismo enogastronomico, il wedding tourism, il turismo delle radici, le proposte di lusso, esperienze e turismo attivo. Ringrazio l’assessore Lopane e Pugliapromozione per aver creduto in questo progetto che non si ferma qui: proseguirà online e tornerà a Bari tra un anno".

"Abbiamo posto la prima pietra di un percorso su cui lavoreremo per migliorare ulteriormente l’attrattività di questo marketplace. Abbiamo fatto scelte coraggiose che si sono rivelate vincenti, a partire dalla collaborazione pubblico-privato che ha permesso di realizzare questo evento e che ci permetterà di continuare a crescere”.

In totale, ognuno dei buyer ha fatto mediamente 18 incontri B2B, pari a minimo 1260 incontri di contrattazione per posti letto in Puglia. Considerando che le circa 100 aziende turistiche pugliesi, singole o associate ad altri, per partecipare al B2B devono rappresentare almeno 50 posti letto, ecco che il business attivato sta riguardando – solo in questi giorni – circa 5000 posti letto. Facile immaginare l’effetto moltiplicatore per tutto il resto dell’anno, visto che i buyers nei due giorni precedenti hanno visitato l’intera regione da Nord a Sud. BTM, Business Tourism Managemet, tornerà nel 2024, ancora a Bari, sempre in sinergia con BUYPUGLIA routes & experience.

SCHEDA: TUTTI I PANEL BTM

I panel sulla tecnologia, sull’innovazione e sul marketing digitale per l’hospitality sono stati tra i più seguiti, grazie anche ai contributi degli albergatori del progetto INSIDERS e al programma di BTM OFF by Titanka! che hanno incantato la platea con casi di studio e best practice per avere successo con il turismo digitale.

L’area BTM Wedding, coordinata da Serena Ranieri, ha visto la presenza di alcune delle più belle location per matrimoni, masserie e hotel di lusso della Puglia, pronte ad accogliere un business che vale 599 milioni in Italia nel 2022 e ha ampie previsioni di crescita per l’anno in corso dove 11mila coppie straniere hanno già deciso di celebrare il proprio matrimonio in Italia. Una grande opportunità che arriva principalmente dagli Stati Uniti (33,7%), UK (26,5%), Svizzera (7,4%), Nord Europa (7%) e Germania (5,4%). La Toscana guida le regioni italiane tra le destinazioni scelte per il wedding, seguita da Campania, zona dei laghi del nord Italia, Campania, Puglia e Venezia.

L’area BTM Gusto, coordinata da Michele Bruno, ha raccontato l’enogastronomia pugliese attraverso un format che ha alternato dibattiti, storie dei protagonisti, degustazioni e show cooking in un’alchimia di sapori e approfondimenti sul prodotto dalla viva voce di chi lo crea ogni giorno. Non a caso è dedicato all’enogastronomia uno degli spot di promozione all’estero della Regione Puglia. Spiegava nei giorni scorsi l’assessore al turismo Lopane che: “L’offerta enogastronomica pugliese può contare su oltre 10mila ristoranti, quasi 200 masserie didattiche, 1.800 agriturismi e circa 50 mila aziende a superficie vitata, numerosi luoghi del gusto tra musei, frantoi e birrifici, oltre che sui Dop, Igp e più di 300 prodotti riconosciuti tradizionali. La Regione Puglia è accanto a queste importanti realtà per ampliare l’esperienza dei viaggiatori e per affrontare le sfide che arrivano dal mercato, penso in primis alla difficoltà nel reperimento di personale nel mondo della ristorazione e dell’accoglienza”,

E proprio al tema del lavoro nel turismo è stata dedicata la seconda edizione di BTM4JOB che ha messo in contatto i giovani studenti degli istituti di turismo con il mondo del lavoro e aperto la breccia sul dibattito in corso sulla necessità di attrarre nuovi talenti. “La formazione rappresenta il principale asset di sviluppo di una nuova idea di turismo basata sulla qualità, sui servizi e sulle particolarità legata ai territori - ha dichiarato l’assessore al lavoro Sebastiano Leo - è con la formazione che dobbiamo trasformare un modello di accoglienza in un modello calibrato sui bisogni delle persone. Questa caratteristica delle figure professionali del settore è generatrice di buona e sana occupazione che supera la condizione di stagionalità e precarietà e rende i nostri lavoratori necessari nel settore turistico”.

L’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia, partecipando all’incontro “Il trasporto pubblico regionale al servizio del turismo in Puglia” ha sottolineato che “La Puglia è una terra ricca di posti meravigliosi che attirano in tutti i mesi dell’anno numerosi turisti italiani e stranieri. Anche se in maniera trasversale, per valorizzare questi posti il mio Assessorato si impegna a potenziare le infrastrutture ferroviarie e le grandi arterie viarie in maniera tale da rendere i collegamenti sul territorio sempre più capillari, efficienti, rapidi e soprattutto sicuri. La sicurezza dei trasporti ferroviari regionali e delle strade è una priorità imprescindibile. Con le società di trasporto, con l’Anas, ma anche con Aeroporti di Puglia e le Autorità Portuali condividiamo obiettivi e progetti importanti: ci vorrà tempo per realizzare tutto, il PNRR ci viene incontro, e tanto è già stato fatto".

"Con il trasporto pubblico locale ci siamo impegnati a promuovere l’intermodalità - ha continuato l’assessore Maurodinoia - le stazioni sono HUB intermodali ferro/gomma/bicicletta; porti e aeroporti sono sempre meglio collegati alla rete ferroviaria e serviti dal TPL urbano. Abbiamo studiato soluzioni prettamente turistiche come i collegamenti Link di Trenitalia e FSE verso il sito Unesco di Alberobello o le Grotte di Castellana, le corse stagionali estive verso le principali località di mare anche nei fine settimana, penso a Gallipoli Baia Verde con FSE e al “treno tram della notte” di Ferrovie del Gargano, e il collegamento via mare stagionale diretto Manfredonia-Isole Tremiti gestito dalla Provincia di Foggia".

"Stiamo investendo sulla mobilità ciclistica per accogliere in Puglia sempre più cicloturisti, offrendo la gratuità del trasporto bici sui treni regionali, dotando treni e bus con rastrelliere e finanziando – ha concluso l’assessore - tra i primi in Italia, l’installazione nell’aeroporto di Bari di postazioni per il montaggio e lo smontaggio delle bici per chi viaggia in aereo con bici al seguito.”

