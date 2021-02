CADMIO. 'Game over (19.01)' il Filo Rosso Pop-Urban Trap

Dopo un anno di attesa, il 19 Febbraio su BandCamp in ESCLUSIVA ASSOLUTA e il 26 Febbraio in tutti gli store digitali sarà rilasciato il primo album dell'artista pugliese e troiano Cadmio: Game Over(19.01) .

Prodotto da Tredart con la collaborazione di James Auwarter, producer di Rihanna, Kanye West, John Legend e vincitore del Grammy Awards, con 32 nomination al premio.

Gli arrangiamenti sono stati curati dal M. EnzoLizziJR e le chitarre sono del frontman della rock-band “I Tiro”, Luigi D’Attoli.

L'album è stato realizzato tra l'Italia, l'Inghilterra e gli States, esattamente tra l'Hikaru Music Studio e il Coda Room Audio di Londra e Chicago e distribuito da Hikaru Label.

L'album, attesissimo dai fan di Cadmio, sarà una novità molto originale nel panorama musicale italiano, a partire dalle sonorità che strizzano l'occhio all'urban Made in USA, vicine al mondo di Post Malone, nulla di già sentito prima in Italia.

I testi, scritti tutti da Cadmio in italiano, hanno un unico filo conduttore, il FILO ROSSO, il racconto della storia di due anime gemelle.

Contaminazione di generi è la parola chiave del disco, che pur mantenendo la sua identità prevalentemente POP, si arricchisce di arrangiamenti URBAN/TRAP ed in alcuni brani addirittura si percepiscono venature ROCK e METAL.

"Game Over" è un album composto da 9 tracce inedite, ed il singolo estratto, Zucchero Al Veleno, forse è il brano con più sfumature di generi dell’intero disco, dalla Trap, al Pop, al Metal, al Reggaetton, tutto in equilibrio perfetto con la voce di Cadmio, che come dice Roy Paci: “E’ una delle più belle voci sentite finora”.

