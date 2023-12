Calendario Gabriel arte e armonia nei dipinti di Gianni Boccia

Sarà una serata, in compagnia di Sergio RUBINI, all’insegna della musica, della cultura e dell’allegria l’appuntamento annuale per la presentazione del Calendario Gabriel 2024 della omonima Associazione, odv per l’umanizzazione delle cure in oncologia che quest’anno compie dieci anni ed è presieduta da Antonella Daloiso.

L’evento si svolgerà il 14 dicembre alle 19,00 nell’Auditorium dell’Università e-Campus al Villaggio del Fanciullo (piazza Giulio Cesare nei pressi del Policlinico). Lo spettacolo sarà condotto da Paola De Marzo e Antonella Daloiso.

La progettualità del Calendario, affidata a Amleto Melgiovanni è arricchita dai dipinti di Gianni Boccia, perché, "Come è noto - spiega Antonella Daloiso - per ogni edizioni ci affidiamo alla generosità di artisti locali, che mettono a disposizione solidalmente le loro opere”.

Il tema del 2024 è l’Armonia: le opere di Boccia, che saranno presentate da Antonio V. Gelormini, capo redattore di AffariItaliani.it - Puglia, rappresentano un vero e proprio elogio all’eleganza. Pennellate luminose che, come la Gabriel, celebrano la vita; splendide nature morte, dove la frutta mediterranea la fa da padrone: matura, intrigante, mai invadente, ma pur sempre un inno alla vita.

Ci sarà tempo anche per ricordare Alberto Rubini, il papà di Sergio, artista di valore, attraverso le parole di Massimo DIODATI, presidente di Noi che l’Arte. E poi tanta tanta musica con il Coro Gabriel “Lucia Greco” diretto dal M° Christian UGENTI, con i solisti Alessandra Alemanno e Davide Trotti.

Non mancheranno meravigliose performance dal tema “Operetta e dintorni” grazie adartisti eccezionali, accompagnati al pianoforte da Christian UGENTI, del calibro di Grazia COPPOLECCHIA, soprano, Damiana SALLUSTIO, mezzosoprano, Nico FRANCHINI, tenore, Antonio STRAGAPEDE, basso baritono. Eseguiranno brani di F. Lehar e di E. DeCurtis.

L’intero spettacolo musicale non sarebbe stato possibile senza l’insostituibile apporto della Prof. Annamaria SALLUSTIO, Maestro e pianista di grande spessore, nonché coordinatrice della sezione musicale della bAssociazione Gabriel.

L’accesso all’Auditorium è del tutto gratuito, con ingresso libero sino a esaurimento posti.

