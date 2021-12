Cambiamenti climatici, Perrottagroup: un albero ogni 100mq. di costruito

Seminare la speranza e progettare il cambiamento per consegnare alle nuove generazioni un futuro migliore. Parte da queste due azioni, necessarie e improrogabili, il progetto ‘Radici per il futuro’ lanciato nei giorni scorsi da un’impresa pugliese di ingegneria edilizia che opera sul territorio nazionale.

Vincitrice di numerose gare pubbliche e private (Autostrade per l’Italia, Anas, Centro Commerciale Civitavecchia, Opere Salesiane) Perrottagroup, da sempre impegnata nel sociale con progetti solidali e azioni concrete, ha accolto l’invito del Presidente del Consiglio Mario Draghi in visita a Bari.

“La nostra azienda ha guardato da sempre alla comunità per intercettarne i bisogni e contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone. Per questo ci siamo resi artefici negli anni di iniziative che avessero una ricaduta sociale. Anche questa volta lanciamo un progetto perché abbiamo a cuore il futuro delle nuove generazioni che hanno tutto il diritto di vivere in un mondo più sano – a parlare è Antonio Perrotta, amministratore della Perrottagroup, che ha illustrato il progetto ‘Radici per il futuro’- con questo nuovo progetto pianteremo un albero ogni 100mq di superficie che sarà edificata dalla nostra azienda.”

La Perrottagroup è un’evoluzione della storica azienda fondata dai fratelli Paolo e Pantaleo Perrotta ma nella sua nuova veste si posiziona subito come un gruppo giovane e dinamico che si espande con velocità incredibile sul mercato nazionale. Premiata come miglior azienda per crescita da MBS Business School, la Perrottagroup ha collezionato già una serie di riconoscimenti e ad Antonio Perrotta è andato anche di recente il premio come Miglior Imprenditore Under 40 di Puglia.

In forte ascesa e con importanti progetti di sviluppo per l’azienda, la Perrottagroup non si focalizza solo sulle proprie attività.

Benessere per le nuove generazione e impegno per ridare ossigeno alla Terra sono questi i prossimi obiettivi: con ‘Radici per il futuro’ l’azienda partecipa al grande Piano Nazionale di Riforestazione che ha l’obiettivo di mettere a dimora 2 miliardi di alberi entro il 2030 per contribuire ad abbattere le emissioni di CO2.

Perrottagroup in linea anche con gli Obiettivi Cop26 che puntano a “proteggere e ripristinare la natura a beneficio delle persone e del clima”, scende, dunque, in campo accanto alle istituzioni per dare il proprio contributo alla lotta contro i cambiamenti climatici.

Un primo accordo è quello con l’Amministrazione Comunale di Martano e con la Provincia di Lecce; l’iniziativa prevede la piantumazione di alberi che contribuiranno al rimboschimento di alcune aree del Salento.

Il via al progetto ha avuto un taglio del nastro d’eccezione, a piantare il primo albero è stato l’Assessore Regionale Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci.

“Il nostro progetto nasce da una politica di sostenibilità della nostra azienda che si impegna in prima persona a contribuire ad abbattere le emissioni di CO2 con la piantumazione di nuovi alberi. L’accordo con la Provincia di Lecce, guidata dal presidente Stefano Minerva, l’Amministrazione Comunale di Martano e ARIF Lecce consentirà di piantare oltre 500 alberi (tra alberi della canfora e carrubi) nelle aree pubbliche della provincia di Lecce – ha sottolineato Antonio Perrotta, emozionato per questo avvio di progetto – L’azienda prende con quest’iniziativa un impegno importante perché pianterà un albero ogni 100 mq di superficie costruita e il nostro auspicio è che altre aziende locali e altri imprenditori seguano questo progetto pilota affinché si generi un circolo virtuoso per il bene delle future generazioni”.

La piantumazione dei primi alberi in zona PIP la partecipazione e l’aiuto, oltre che delle istituzioni, anche dell’Istituto Superiore Salvatore Trinchese di Martano, del Consiglio comunale dei ragazzi, del Centro diurno “Nomeni PantaKalà” e dell’Associazione Fare-Progetto terra.

“Piantare un albero significa dare una prospettiva di vita. E grazie a questa iniziativa abbiamo potuto assaporare questa sensazione” sono le parole del consigliere provinciale con delega alla Tutela, Valorizzazione ambientale, Parchi e sindaco di Martano Fabio Tarantino, che ha ringraziato tutti coloro che si sono impegnati per quest’iniziativa.

“Il ringraziamento - ha concluso il sindaco di Martano - va a tutti gli attori coinvolti, l’azienda e le istituzioni, ma soprattutto agli studenti e ai ragazzi diversamente abili che si sono impegnati in prima persona nella piantumazione e che si renderanno protagonisti di un’azione virtuosa per il loro stesso futuro”.