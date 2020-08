Camerata Musicale Barese, la 79^ stagione battezzata come "Fascinosa"

La Camerata Musicale Barese, a grande richiesta soprattutto di pubblico giovanile, rende disponibili abbonamenti a costi di assoluta promozione, fino ad esaurimento dei settori riservati all’iniziativa.

Le prenotazioni sono effettuabili esclusivamente presso gli uffici della Camerata Musicale Barese (APERTI SOLO DI MATTINA DALLE 9.30 ALLE 13 FINO AL 7 AGOSTO) e sul sito www.cameratamusicalebarese.it.

Il Cartellone della 79ª Stagione, già battezzata "Fascinosa", sarà degno delle tradizioni e dei grandi Eventi che hanno finora accompagnato la vicenda artistica, culturale e civica della Camerata nei suoi 78 anni di vita.

Fra i nomi che i dirigenti dell’Associazione hanno finora rivelato spicca il nome del Pianista Ivo Pogorelich, una delle massime figure pianistiche internazionali in un programma interamente dedicato a Fryderyk Chopin.

Ancora grande Musica con il Violinista Alessandro Quarta e il suo Quartetto Ritmico che presenterà un progetto concepito con vari stili musicali attraverso composizioni di Paganini, Sarasate, Rota, Morricone fra sonorità jazz e pop.

Per il Teatro Musicale Tullio Solenghi accompagnato dal Trio dì Archi di Firenze, in una entusiasmante “full immersion” nel mondo di uno dei più grandi geni della storia della Musica: Wolfgang Amadeus Mozart. Con Solenghi nel ruolo di voce narrante, c’è il Trio d’Archi di Firenze composto da Patrizia Bettotti al violino, Carmelo Giallombardo alla viola, Lucio Labella Danzi al violoncello.

E così lo spettacolo si preannuncia come una vera e propria immersione nel mondo di uno dei più grandi geni della storia della musica “Mozart”, ripercorre le fasi della sua esistenza di cui si scoprono le relazioni affettive e i temi a lui più cari toccando diversi registri espressivi, dal burlesco all’ironico, dal grottesco al tragico. A Solenghi il compito di svelare con sapiente ironia e prorompente personalità, i segreti di una esecuzione dando vita ad un connubio meraviglioso e intenso, con un continuo alternarsi di ironie, emozioni facezie e arguzie.

Il Balletto vivrà sul palco con “Les Preludes- Danze per 4 al piano” con Anbeta Toromani, Alessandro Macario, Letizia Giuliani e Amilcar Moret Gonzales accompagnati al pianoforte da Costanza Principe. Musica e Danza si fonderanno in palcoscenico per dar vita ad uno spettacolo concepito intorno al “Preludio” una delle forme più amate del repertorio pianistico. Coreografie di Massimo Moricone.

Appuntamento che non può mancare, il Concerto di Capodanno a cura dell’Orchestra Sinfonica di Kiev, per brindare al 2021 con il 3° Concerto di Rachmaninov per pianoforte e Orchestra; Pianista sarà il giovane siciliano Alberto Ferro, Vincitore, a meno di vent’anni, del Premio Venezia e del secondo Premio al Concorso Busoni nel 2015.

Sono state anche programmate le nuove date per gli spettacoli annullati a causa dell'emergenza Covid: Sergio Cammariere il prossimo 8 dicembre sul palcoscenico del Petruzzelli terrà il concerto "La fine di tutti i guai" riflesso del suo ultimo progetto discografico invece Gino Paoli sarà a Bari il 10 marzo 2021, quando ripercorrerà la sua densa carriera in "Una Lunga Storia". Raphael Gualazzi con il suo "Ho un Piano tour" il 26 aprile 2021 sempre al Teatro Petruzzelli.

Il concerto dell'Orchestra Camerata Ducale si svolgerà il prossimo 22 settembre, presso la Sala Europa di Villa Romanazzi Carducci mentre lunedì 12 ottobre 2020 sarà la volta del Teatro Musicale, che vedrà protagonisti l'attore Alessandro Preziosi con la Pianista Rebecca Woolcock in "Otello: dalla parte di Cassio".

Per informazioni rivolgersi presso gli uffici della Camerata Musicale Barese in Via Sparano 141 infotel 080/5211908.

(gelormini@gmail.com)