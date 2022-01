Canosa, bomba carta alla Farmalabor di Fontana presidente Confindustria Puglia

Uno sfregio alla bellezza e un oltraggio a un modello aziendale, oltreché imprenditoriale, votato alla cura appassionata della ricerca innovativa. Questo rappresenta l’atto dimostrativo, compiuto ai danni del portone d'ingresso del Centro Studi e Ricerche "Dr Sergio Fontana, 1900-1982", presso la Farmalabor a Canosa di Puglia (BAT).

“Non può esserci sviluppo senza legalità”, ripete da tempo il suo titolare, Sergio Fontana, da un anno ee mezzo presidente di Confindustria Puglia e Confindustria Bari-BAT. Infatti, preoccupa l’escalation di fatti di cronaca nera nei territori della BAT e in particolare a Canosa: dalla rapina alla vigilia di Natale appena trascorso, con il ferimento del titolare del supermercato, risalendo fino alla morte di Damiano Bologna, il 50enne picchiato mortalmente, per aver difeso un'amica poco più di un mese fa.

Tantissime le manifestazioni di solidarietà a Sergio Fontana, a partire da quella del Sindaco di Andria, Giovanna Bruno: "Tutta la mia personale stima e solidarietà per ciò che rappresenta e per il rigore con cui svolge il suo ruolo all'interno di Confindustria Bari - Bat. Un uomo che non si farà certo scalfire dall'accaduto e che non perde occasione per denunciare l'impellenza che tutti dovremmo sentire - ha ribadito Bruno - di arginare in ogni modo i fenomeni di deriva sociale, cui le nostre comunità sono quotidianamente esposte".

(gelormini@gmail.com)