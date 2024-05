Canosa, Francesco Ventola (FdI) denuncia Andrea Silvestri

"Presenterò una denuncia contro Andrea Silvestri per le dichiarazioni rilasciate in una conferenza stampa, riprese anche in un video prima pubblicato sui social e poi eliminato. La denuncia, in modo particolare, riguarda un atto di indagine riservato che Silvestri (consigliere comunale di opposizione a Canosa di Puglia ed ex consigliere regionale, ndr) ha mostrato durante la conferenza stampa, rivelazione e diffusione che chiederò sia valutata come notizia di reato", è quanto ha dichiarato Francesco Ventola, capogruppo in Consiglio regionale Puglia di Fratelli d'Italia e condodato alle imminenti Europee.

Ventola FrancescoGuarda la gallery

Una disputa che dovrebbe trovare origine nella proposta di Ventola, a dicembre scorso, di un emendamento al Bilancio regionale - successivamente arenatosi - che prevedeva l’esclusione dal vitalizio per i consiglieri regionali condannati in via definitiva, per delitti contro la pubblica amministrazione. Esattamente il caso di Andrea Silvestri, arrestato nel 2004 e condannato, il quale avrebbe perso il vitalizio se l’emendamento presentato da Ventola fosse stato approvato.

Le dichiarazioni riguarderebbero l'inchiesta su vicende del Comune di Canosa, che vedono il capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione, Francesco Ventola, accusato con altri esponenti politici locali dalla Procura di Trani di associazione a delinquere e corruzione elettorale.

Andrea SilvestriGuarda la gallery

La vicenda, è stata resa nota nel corso di una conferenza stampa dell'opposizione al Comune dall'avvocato Andrea Silvestri, ex assessore regionale della giunta di Raffaele Fitto nei primi anni Duemila e presidente della lista civica 'Io Canosa', aderente a +Europa. Silvestri ha mostrato l'atto giudiziario di proroga delle indagini nei confronti di Ventola e altri esponenti dell'amministrazione cittadina.

"Non abbiamo nulla da rimproverarci" ha replicato Ventola, "L'inchiesta è un atto dovuto dopo le accuse dell'entourage di Silvestri, che abbiamo denunciato per quelle dichiarazioni calunniose. "Proprio Silvestri - contrattacca l'esponente di Fratelli d'Italia - ha un curriculum giudiziario che va dall'associazione per delinquere al peculato".

"Sono procedimenti di più di vent'anni fa per i quali ho patteggiato" ha controreplicato Silvestri. È Ventola, candidato alle Europee, che deve rispondere del suo operato". A cui è seguita decisione di denuncia da parte del capogruppo in Consiglio regionale di FdI.

(gelormini@gmail.com)