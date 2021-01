Capitale Italiana della Cultura 2022, i video-spot per Bari e Taranto

La delegazione del Comune di Bari, ha partecipato all’audizione pubblica con la commissione di esperti nominata dal MiBACT e presieduta dal professor Stefano Baia Curioni, per la presentazione del dossier di candidatura a Capitale italiana della Cultura per il 2022.

La delegazione barese sarà così composta:

· Antonio Decaro - sindaco di Bari

· Ines Pierucci - assessore alle Culture e al Turismo

· Vitandrea Marzano - dirigente di staff

· Nicola Lagioia, scrittore (premio Strega 2015), manager culturale in qualità di componente del comitato scientifico

· Massimo Biscardi, soprintendente della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari in qualità di componente del comitato scientifico.

L’incontro si è tenuto in videoconferenza ed è atato possibile seguirlo in diretta sul canale YouTube del MiBACT www.youtube.com/MiBACT. Le audizioni delle dieci finaliste si terranno anche nella giornata di venerdì 15 gennaio: sarà poi compito della commissione indicare al ministro dei Beni e attività culturali e Turismo, Dario Franceschini, il progetto di candidatura più idoneo alla designazione della città Capitale italiana della Cultura per l’anno 2022 entro lunedì 18 gennaio.

E se Bari ha dato un taglio cinematografico al suo video di presentazione a cura del regista Alessandro Piva, per raccontare il capoluogo pugliese attraverso una carrellata di volti con scorci del paesaggio urbano a fare da sfondo e una suggestione finale, “capitale umana” - a sottolineare il valore di una comunità molteplice e coesa - Taranto e la Grecìa Salentina si sono affidati alla poesia, attraverso un altro regista, Pippo Mezzapesa e l'Agenzia Proforma: “La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime o il mare”, questo il messaggio trasmesso, per andare al cuore delle cose e tentare di conquistare il titolo ambito.

Le parole di Karen Blixen per spiegare l'essenza della Città dei Due Mari. Col il sudore dei giochi dei bambini, la suggestione dei penitenti incapucciati delle processioni pasquali, il mare dei delfini e quello delle cozze; le linee moderne della Cattedrale di Giò Ponti e, ancora, il mare che assiste silenzioso al passare del tempo e con la sua presenza rassicura.

