Cassa Edile Bari, Roberto Lorusso subentra a Nicola Bonerba

Si insedia alla presidenza della Cassa Edile della provincia di Bari l’ingegnere barese Roberto Lorusso che succede al presidente Nicola Bonerba, passato alla guida a dell’ANCE Bari e Bat.

Cassa Edile BariGuarda la gallery

Lorusso, 56 anni, imprenditore di quarta generazione, è amministratore unico dell’omonimo gruppo familiare; vicepresidente con delega alle Relazioni industriali e Affari sociali di ANCE Bari e Bat è anche presidente della ‘Scuola di Ingegneria & Architettura’ di Bari e membro esperto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Roberto LorussoGuarda la gallery

"La Cassa Edile di Bari - ha dichiarato il neopresidente Roberto Lorusso - è il cuore fondante del sistema bilaterale costituito da imprese edili e sindacati del territorio e la sua presidenza rappresenta una grande responsabilità, che assumo con serietà e spirito di servizio massimi. Entro in una Cassa Edile in ottima salute, quarta in Italia, grazie alla ripresa a livello nazionale del settore delle costruzioni e all’ottima gestione del presidente Bonerba: sono oltre 3.700 le imprese iscritte, in crescita del 30% rispetto al 2021 con una massa salari di 220 milioni di euro, 2.700 nuovi assunti e 20 milioni di ore lavorate".

La Cassa Edile della provincia di Bari è l’ente bilaterale nato nel 1962 e oggi composto da Ance Bari e BAT, Confartigianato Bari e dalle rappresentanze provinciali di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil. L’ente eroga prestazioni previdenziali e assistenziali, gestisce gli accantonamenti per ferie e festività dei lavoratori edili del territorio barese e promuove iniziative per lo sviluppo dell’attività edilizia e dell’occupazione.

(gelormini@gmail.com)