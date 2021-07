Castel del Monte, 'I Racconti di Ulivo' a cura di Enzo Morelli

L'ulivo è il protagonista della mostra del pittore bitontino Enzo Morelli, che si inaugura a Castel del Monte - giovedì 1 luglio ore 19.00 - a cui farà da corollario il volume “I Racconti di Ulivo” - Secop Edizioni di Corato (Ba).

Un’accattivante raccolta di tele dedicate alla pianta ancestrale non solo di Puglia, a cui si abbinano i testi di 19 autori (Carlo A. Augieri, Pierfranco Bruni, Luca De Ceglia, Angela De Leo, Giuseppe Dimiccoli, Giovanni Dotoli, Piero Fabris, Zaccaria Gallo, Antonio V. Gelormini, Valentino Losito, Annamaria Monterisi, Antonio Moschetta, Marino Pagano, Nicola Pice, Agostino Picicco, Gerardo Placido, Anna Santoliquido, Mario Sicolo, Enrica Simonetti), che si confrontano con il tema dell’ulivo, a cui dedicano versi e racconti.

Un libro che nasce come parte integrante della mostra itinerante dedicata alla pianta simbolo della Puglia: “I Racconti di Ulivo - come sottolinea Enzo Morelli - è una mostra/progetto che toccherà vari centri della regione, con lo scopo di sensibilizzare i cittadini al rispetto dell’ulivo, vittima della xilella e della malvagità di coloro che non si fanno scrupolo di espiantare piante secolari, ‘sculture divine’, come le ha definite il nostro concittadino Michele Mirabella”.

Il programma dell’evento, nella suggestiva cornice federiciana, prevede - oltre i saluti istituzionali - letture dai racconti a cura dall'attore Francesco Martinelli e interventi musicali di Vincenzo Mastropirro (flauto) e Anna Maria Giangaspero (arpa).

