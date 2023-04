Castel del Monte, concerto LILT con Croce Rossa ed Esercito

Giovedì 27 aprile dalle ore 18 a Castel del Monte si terrà il Concerto "Dedicato a…", evento, organizzato in collaborazione con la Brigata meccanizzata Pinerolo dell’Esercito Italiano e finalizzato a una raccolta di fondi in favore della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), Associazione Metropolitana di Bari.

Ad allietare la serata sarà la musica di un eterogeneo complesso, composto da elementi della Banda e della Fanfara della Brigata Pinerolo, dalla Banda Musicale del Centro di Mobilitazione Meridionale del Corpo Militare della Croce Rossa e dagli studenti del Conservatorio di Musica ‘Niccolò Piccinni’ di Bari.

I musicisti si esibiranno in un vasto e diversificato repertorio, spaziando dalla musica classica alle colonne sonore di celebri film passando attraverso la musica leggera e i brani della tradizione italiana. Saranno diretti, in ordine alfabetico, dal prof. Michele Dilallo, dal 1° Luogotenente Carlo Resta e dal prof. Antonio Tinelli.

Marisa Cataldo LILT BAGuarda la gallery

All'evento parteciperanno il presidente nazionale della LILT, Francesco Schittulli, la presidente della LILT Città Metropolitana di Bari, Marisa Cataldo e il presidente della LILT Bat, Michele Ciniero.

La sinergia tra istituzioni come Esercito e Croce Rossa si pongono a supporto della tutela della salute e della prevenzione oncologica, mission della LILT.

E' altresì prevista la presenza del cav. Francesco Maldarizzi, presidente della Maldarizzi Automotive SpA, il quale donerà una autovettura alla LILT Bari che sarà utilizzata per il trasporto dei pazienti.

Al Concerto si accede con invito. La serata si concluderà con una cena a buffet.

Per maggiori informazioni contattare lo 080.5210404

(gelormini@gmail.com)