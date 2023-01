Castellana Grotte, 'Oleoturismo - Opportunità per imprese e territori'

Si terrà a Castellana Grotte sabato 28 gennaio 2023, alle ore 17:00 presso il Circolo PIVOT, la presentazione della recentissima pubblicazione sul tema dell'oleturismo, il libro dal titolo "Oleoturismo - Opportunità per imprese e territori" edito da Agra Editrice e scritto da Dario Stefàno e Fabiola Pulieri, presenti per l'occasione.

L'incontro è organizzato dal Coordinamento Regionale della Puglia dell'Asssociazione Nazionale Città dell'Olio. E sarà aperto dal saluto del Sindaco di Castellana Grotte, Domi Ciliberti, e del Consigliere Nazionale di Città dell'Olio, Simone Gentile, proseguirà con gli interventi del Coordinatore regionale Puglia delle Città dell'Olio, Cesareo Troia, del Consigliere Regionale e Presidente della IV Commissione Consiliare Sviluppo Economico della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, e dell'Assessore regionale all'Agricoltura Donato Pentassuglia.

Dialogherà sul tema dell'oleturismo con gli autori del libro, Dario Stefàno e Fabiola Pulieri, il Segretario Regionale del Coordinamento regionale Puglia delle Città dell'Olio Vanni Sansonetti.

La legge sull'Oleoturismo, di recente approvazione, apre scenari nuovi e nuove opportunità per le aziende del settore olivicolo, ma anche per i consumatori e turisti che avranno la possibilità di vivere e conoscere il mondo dell'olio extra vergine di oliva nei luoghi in cui viene prodotto, approfondire le conoscenze sulle numerose cultivar presenti in Italia ognuna con le specifiche proprietà di gusto ed organolettiche. Un turismo esperienziale, che si amplia verso un turismo legato al mondo dell'olio. Oleoturismo anche come forma di diversificazione e ampliamento delle attività degli olivicoltori, una fusione tra settore primario e terziario.

Il libro affronta il tema oleoturismo da un punto di vista normativo e offre importanti indicazioni e idee per sviluppare al meglio l'attività. Una esperienza quella dell'oleturismo che coinvolge i territori produttivi e le sue bellezze, i luoghi di coltivazione e di produzione, il tutto valorizzato dalle degustazioni.

Dario Stefàno, Ambasciatore delle Città dell'Olio e "padre" delle norme che hanno introdotto la disciplina delle attività di oleoturismo nell'ordinamento italiano.

Fabiola Pulieri, conduttrice TV, giornalista,esperta di enogastronomia, sommelier dell'olio e componente della giuria del Concorso Nazionale Turismo dell'Olio di Città dell'Olio.

