Castello di Deliceto (Fg), misteri e bellezze di Puglia

Il Castello è l'immagine, l'identità stessa di Deliceto (Fg). Per i delicetani e per chiunque arrivi in paese, il profilo del borgo, il suo "volto", hanno linee e contorni di questo gigante architettonico che, a buona ragione, si può definire "senza tempo".





Il Castello infatti è storia, presente e futuro di Deliceto (storia e foto del Castello: https://comune.deliceto.fg.it/.../castello-normanno.../). Dichiarato "Monumento Nazionale" dallo Stato nel 1902, è uno dei castelli meglio conservati d'Europa. Salire sulle mura, percorrerne il perimetro, esplorarne gli ambienti sotterranei, le sontuose sale, le scuderie e le prigioni, è un'emozione piena di stupore e meraviglia.

La vista dall'alto abbraccia un orizzonte sconfinato fatto di natura, colline, boschi e, da un lato, domina completamente lo sviluppo del borgo. Ecco perché il Castello è stato, è e sarà sempre di più al centro dei progetti di sviluppo di Deliceto, con iniziative legate a doppio filo con la promozione e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale del paese.





Sabato 7 settembre, e domenica 8 settembre, con "Castrum Yliceti” cittadini e visitatori avranno l'occasione di conoscere e di vivere il nostro meraviglioso Castello conoscendone storia e segreti, fascino e mistero. Al Castello di Deliceto, nelle due giornate del 7 e dell’8 settembre, si accederà con ticket acquistabile sul posto, nell’Info Point di Corso Margherita, oppure sulla piattaforma Eventibrite (per i biglietti del 7 settembre: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-castrum-yliceti-un-giorno-al-castello-iv-edizione-990258468737;

per i ticket dell’8 settembre: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-castrum-yliceti-un-giorno-al-castello-iv-edizione-990472498907). Info e prenotazioni visite guidate: 3501416852.

Nella costruzione fortificata che domina lo skyline di Deliceto, per due giorni torneranno cavalieri, soldati, botteghe e attività medievali, danzatrici, musici e falconieri. All’interno della fortezza si potrà assistere a spettacoli teatrali, giochi medievali, con la ricostruzione degli accampamenti popolati di figuranti in costumi d’epoca. Non mancheranno le degustazioni di prodotti tipici.





“Castrum Yliceti” è organizzato e promosso dall’Amministrazione comunale di Deliceto, con la collaborazione dall’Associazione Teatrale Tanino, e si svolge nell'ambito del progetto "Deliceto e il suo Castello dal Medioevo al Novecento: la storia rivive fra le vie del Borgo”, finanziato dal Ministero della Cultura, “Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Cultura e Sviluppo (FESR) 2014-2020 - Asse 1b - Bando Borghi e Valorizzazione dei borghi italiani - Piano operativo complementare al PON “Cultura e Sviluppo” 2014-2020.

