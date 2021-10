Cerignola, D'Attis (FI) e la denuncia del video imbarazzante

La denuncia arriva ad urne aperte, ma l'allarme è giustificato dato il tenore dei toni e dei temi toccati con la "Lettera aperta", del 1 ottobre, letta in uno dei numerosi video, con cui il candidato al Consiglio Cominale di Cerignola, Michele Romano, ha caratterizzato la sua campagna elettorale.

A postare il commento e il video sottotitolato sul proprio profilo Facebook è Mauro D'Attis (FI): "C’è un limite a tutto e se non è un video da scherzi a parte credo che la comunità di Cerignola (e non solo) debba reagire mentre viene interessato il Prefetto di Foggia per le azioni eventuali del caso".





"Il video è di un candidato al Consiglio comunale - precisa D'Attis - che si rivolge 'da pari a pari' a chi delinque, alla malavita, chiedendo di 'asciar campare i politici'. Se ha voluto scherzare, è di pessimo gusto e ha scelto di dare il peggiore esempio. Se non ha voluto scherzare vuol dire che lui e chi l’ha candidato devono sparire immediatamente dalla politica. Quella buona. Il candidato è Michele Romano per Bonito Sindaco di Cerignola".