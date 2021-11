Cerved, rating ESG a Andriani SpA per temi ambientali, sociali e di governance

Andriani S.p.A. Società Benefit, l'azienda pugliese punto di riferimento dell’Innovation food che opera coniugando innovazione e sostenibilità e che mette in relazione ogni propria attività agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ha ottenuto da Cerved Rating Agency un rating A con uno score pari a 73,1 su 100, punteggio che posiziona l'azienda tra le imprese più virtuose del settore “Agricultural Products and Food”.

Il Rating ESG valuta l’approccio strategico di un'impresa nei confronti del tema della responsabilità sociale, sempre più importante per la competitività, e ai benefici connessi in termini di gestione del rischio, riduzione dei costi, accesso al capitale, relazione con i clienti, gestione delle risorse umane e capacità di innovazione (fonte: Commissione Europea), con una particolare attenzione ai fattori Enviromental, Social e Governance.

In particolare, dall'analisi svolta dall'agenzia indipendente Cerved emerge quanto Andriani mostri un alto livello di consapevolezza sulle tematiche ESG, dove appare crescente la propensione a integrare la sostenibilità quale leva di innovazione e sviluppo, assumendo sempre più un ruolo chiave nelle scelte aziendali orientate al lungo termine.

In dettaglio, Andriani si distingue, sotto il profilo ambientale, per l'impegno in ambito di efficientamento energetico e di compensazione delle emissioni climalteranti in atmosfera, secondo il percorso che prevede il raggiungimento della neutralità carbonica del suo stabilimento entro il 2025. Premiate anche le iniziative di welfare per i dipendenti, l’attenzione al territorio e il controllo sulla qualità di materie prime e prodotti. In tema di governance, incidono positivamente il possesso di un piano strategico di sostenibilità di medio-lungo periodo, con obiettivi sia di natura qualitativa che quantitativa, e la buona gestione del valore economico generato, che registra un andamento in crescita stabile.

L’ottimo punteggio conseguito da Andriani e la valutazione più che positiva da parte di Cerved rappresentano per l'azienda una ulteriore conferma del proprio ruolo di agente del cambiamento, oltre che uno sprone a proseguire con sempre maggiore impegno verso il raggiungimento degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile, con la volontà di migliorare ulteriormente le proprie prestazioni ESG, monitorando i risultati del proprio impatto sulla società e sull'ambiente secondo standard confrontabili e in ottica di condivisione e trasparenza.

Andriani S.p.A. Società Benefit, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso, grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono accuratamente selezionate e naturalmente prive di glutine. La lavorazione avviene all'interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: sette linee produttive, oltre 55 differenti formulazioni e 1.000 Sku gestite. Tra i principali player del mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo. Flessibilità organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica, ambientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance dell’azienda, che contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030, promossi dall’ONU per un’economia globale più sostenibile.

