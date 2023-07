CGIL, Gigia Bucci nuova Segretaria regionale Puglia

“Gigia Bucci è la prima donna a guidare la Cgil Puglia", ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, appena ricevuta la notizia dell’elezione di Gigia Bucci come segretaria generale della Cgil Puglia, alla conclusione dei lavori del congresso regionale alla presenza del segretario generale nazionale Maurizio Landini.

Gigia Bucci CGILGuarda la gallery

"Una scelta che conferma come nella nostra regione ogni soffitto di cristallo possa essere sfondato - ha aggiunto Emiliano - con la pratica quotidiana. Con lei collaboreremo ad ogni livello, come abbiamo sempre fatto, perché il rapporto con la Cgil per la Regione Puglia è importantissimo. A Gigia vanno i migliori auguri di buon lavoro e a Pino Gesmundo vanno i ringraziamenti per questi anni di collaborazione e di confronto senza sconti, che hanno fatto crescere la nostra Regione e migliorare la nostra amministrazione insieme a tutte le parti sociali”.

“Voglio augurare a Gigia Bucci i miei più sentiti auguri e complimenti per la sua elezione alla guida della Cgil Puglia", è stato il primo commento a caldo di Domenico de Santis Segretario regionale del Partito Democratico.

Bucci Gigia teamGuarda la gallery

"Ho condivido con Gigia le prime esperienze politiche nel movimento studentesco e giovanile - ha ricordato De Santis - momenti di straordinaria formazione e crescita. Oggi lei è la prima donna a ricoprire questo ruolo in Puglia, a lei, a nome di tutto il Partito Democratico pugliese, voglio rivolgere le più sentite congratulazioni per questo nuovo percorso. Questa fase di rinnovamento generazionale spero possa essere l’avvio di una fase di grande cambiamento del mondo industriale e del lavoro nella nostra terra, proiettando la Puglia nel futuro".

"In questi anni con Pino Gesmundo - ha concluso De Santis - abbiamo costruito percorsi di cambiamento e trasformazione del nostro territorio, a lui vanno i ringraziamenti della nostra comunità per aver lavorato all’unita sindacale con CISL e UIL e per aver tenuto sempre un confronto aperto, a volte critico, con il PD.”

Bucci Landini CGILGuarda la gallery

“Da oggi - ha detto la presidente del Consiglio Regionale pugliese, Loredana Capone - Cgil Puglia ha una nuova segreteria: la prima segretaria donna. Con Gigia Bucci e Pino Gesmundo, cui vanno i miei più affettuosi saluti, abbiamo condiviso battaglie importanti per i diritti dei lavoratori pugliesi e altrettante, sono certa, ce ne aspettano. Impegno, competenza, abnegazione, tenacia, sono caratteristiche indispensabili per chi sceglie di farsi garante dell’interesse delle cittadine e dei cittadini, e Gigia ha dimostrato di essere la persona giusta al posto giusto. Funziona così quando prevale il merito, quando si considerano le persone per il grande contributo che offrono a questi giorni”.

gigia bucciGuarda la gallery

Anche la consigliera regionale Lucia Parchitelli (PD) ha commentato l'elezione: “L’Assemblea della Cgil Puglia ha eletto Gigia Bucci nuova Segretaria generale. Oltre a essere la prima donna Segretario in 43 anni di storia dell’Associazione pugliese, Gigia è una persona di grande spessore umano e dalle grandi capacità, che sono sicura, con senso di responsabilità, metterà al servizio del compito e dell’onore che oggi le è stato riservato".

"Nel ringraziare il Segretario uscente Pino Gesmundo, nuovo Segretario Confederale nazionale della Cgil, per quanto fatto in questi anni, auguro alla nuova Segretaria buon lavoro.Il PD Puglia sarà sempre al fianco della Confederazione nel contrastare la strage delle morti sul lavoro, nella lotta al precariato e nel ricorso al salario minimo come misura necessaria per la tutela e il futuro delle nuove generazioni”

(gelormini@gmail.com)