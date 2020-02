'Chi dona vive 2 volte', al Teatro Piccinni i riconoscimenti

“Chi dona vive 2 volte” un’esortazione che nel Teatro Piccinni di Bari, rinato a nuova vita, si fa anche metafora di speranza e forte stimolo alla solidarietà “più concreta”.

In tale contesto si è svolta la manifestazione organizzata dal Centro Regionale Trapianti barese, per celebrare, ringraziare e consegnare dei riconoscimenti ai donatori di organi, alle loro famiglie, ai riceventi riconoscenti, ai medici, alle equipe ospedaliere e alla stampa. Tra i riconoscimenti anche quello ad Affaritaliani.it e al suo direttore Angelo Maria Perrino.

Una giornata di ringraziamento e di sensibilizzazione che coinvolto anche i rappresentanti delle associazioni, i Sindaci delle città che più hanno contribuito nella promozione della pratica, gli operatori sanitari, gli autisti delle strutture sanitarie, i chirurghi, i direttori delle Asl e delle unità complesse di rianimazione della regione.

Ad accogliere i numerosi ospiti e a fare gli onori di casa è stato il coordinatore del Centro Regionale Trapianti, Loreto Gesualdo, che ha anche sottolineato come: “Con i 103 del 2019, siano stati eseguiti più di 2000 trapianti dal 1992 ad oggi”, e come “L’aumento del numero dei trapianti da vivente abbia permesso di ridurre il numero delle opposizioni dal 52% del 2018 al 43% del 2019”.

”Su questo aspetto bisogna fare di più - ha insistito il professor Gesualdo - soprattutto nella diffusione del messaggio sulla Donazione, che deve coinvolgere l’intera rete. A partire dagli stessi cittadini, i quali attraverso la dichiarazione di volontà espressa in vita al momento del rinnovo della carta di identità in Comune, compiono la scelta silenziosa di donare la vita all’altro e di vivere due volte”.

“Ecco perché - ha ribadito Gesualdo - questa volta abbiamo pensato fosse giusto coinvolgere quei sindaci, i cui Uffici anagrafe hanno giocato un ruolo determinante nel sensibilizzare i cittadini, affinché dichiarino la propria disponibilità al Dono degli organi”.

"Oggi, nel teatro Piccinni di Bari, ho avuto il piacere di incontrare le famiglie dei donatori di organi, i rappresentanti delle associazioni e gli operatori sanitari della nostra Regione, coinvolti in questa straordinaria pratica di umanità”, ha commentato il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, all’uscita dal Teatro Piccinni.

“Finora la Puglia ha dimostrato di essere una regione dal cuore e dall'umanità enormi – ha proseguito Emiliano - abbiamo numeri positivi di cui andare orgogliosi. Ma possiamo e dobbiamo fare di più, perché purtroppo abbiamo ancora tanti dinieghi di donazione degli organi nelle sale di rianimazione della Puglia, significa sprecare degli organi che possono essere riutilizzati”.

“Molte famiglie hanno timore di donare. E' opportuno sottolineare che le procedure previste dalla legge sono rigorosissime, sono certe, matematiche. Se si aspetta oltre, gli organi non sono più utilizzabili e quindi questa seconda vita dopo le tragedie non è più possibile. Io mi auguro - ha concluso Emiliano - che in futuro in Puglia, data la capacità tecnica che abbiamo, il numero di donazioni aumenti, che cresca ulteriormente la cultura della donazione, ridando speranza a persone che sono in attesa di poter continuare la loro vita. Si può andare nei Comuni a fare la propria dichiarazione con la quale si autorizza la donazione degli organi. E questo lo si può fare anche da soli. Questa dichiarazione all'anagrafe è molto importante".

"Questo premio va a tutte le famiglie che sono state capaci di assumersi la responsabilità della donazione di organi, va al loro dolore indicibile, alla loro capacità di donare speranza e vita nel momento più straziante", ha dichiarato a margine dell'evento Alessandro Delle Donne, Direttore Generale Asl Bat.

