Chicago, la Puglia capofila delle regioni italiane per il Columbus Day

L’imprenditoria, il turismo, la cultura e l’artigianato pugliese sono sotto i riflettori delle aziende italo-americane durante le manifestazioni per il Columbus Day di Chicago. Una delegazione pugliese composta dall’Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, dai sindaci di Mola di Bari, Triggiano, Noicattaro e da CNA-Puglia incontra il Console Generale a Chicago Thomas Botzios, il direttore dell’ICE Marco Verna, e Ron Onesti, presidente della JCCIA, l’associazione che rappresenta la comunità italo-americana nell’Illinois.

In anticipo sulle celebrazioni tradizionalmente dedicate a Cristoforo Colombo, due giorni di incontri di vertice, workshop e fiere dedicate al wedding, per dare vita a più strette collaborazioni tra le due sponde dell’Atlantico. Al centro della missione istituzionale a Chicago c’è l’interesse comune tra imprenditori locali e pugliesi di mettere a sistema la filiera delle aziende dell’artigianato regionale con le imprese a conduzione italo-americana dello Stato dell’Illinois. A Chicago sono presenti 10 imprese pugliesi a rappresentare il meglio dell’eccellenza regionale nel settore moda e wedding.

“La presenza a Chicago delle aziende pugliesi della filiera del wedding è un’opportunità per costruire occasioni di business tra il comparto regionale dell’artigianato e i partner statunitensi coinvolti grazie alla collaborazione con le comunità italo-americane locali come la JCCIA, l’associazione degli italiani a Chicago”, ha dichiarato l’Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci.

“Durante il workshop dedicato al wedding “Business or Pleasure” - ha proseguito Delli Noci - abbiamo anche annunciato in territorio americano la prima Fashion Week in Puglia, ”Yes We A.R.E.- Apulian Runway Experience”, un evento diffuso che si svolgerà a inizio novembre tra Conversano, Martina Franca, Bari e Lecce. Sosteniamo e continueremo a sostenere queste iniziative perché sono un mezzo efficace per sviluppare la rete delle imprese pugliesi in un mercato sempre più globale – dove la Puglia è già inserita con le sue eccellenze – nei settori del design, della moda e dell’artigianato di qualità”.

Nel 2022 la Puglia è risultata prima tra le location per matrimoni in Italia, con Toscana e Sicilia al secondo e terzo posto. Gli Stati Uniti d’America rappresentano uno dei principali mercati esteri per incoming, e il Wedding è uno dei “prodotti” al centro della strategia turistica regionale. Dai luoghi iconici ai patrimoni UNESCO e alle Masserie, l’imprenditoria e l’artigianato di qualità contribuiscono, insieme all’enogastronomia, a spingere il “turismo dei fiori d’arancio” internazionale verso la Puglia.

Durante la prima Fashion Week, in corso dal 4 al 7 novembre prossimi, in Puglia arriveranno buyers e influencers americani interessati a investire e a diffondere le eccellenze pugliesi nel mercato statunitense. Organizzata da CNA-Puglia in collaborazione con l’Assessorato allo Sviluppo Economico e le Associazioni dei territori, la fiera dedicata alla moda vedrà la partecipazione di un centinaio di aziende della filiera produttiva regionale, dove il concept di “fiera diffusa” tra 4 città intende valorizzare le realtà e le collaborazioni tra privati, con il coordinamento regionale e delle associazioni, che hanno portato al successo delle aziende pugliesi di settore.

