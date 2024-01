Chicca Maralfa torna sugli scaffali con "Il delitto della montagna"

Chicca Maralfa torna in libreria con "Il delitto della montagna" - New Compton Editori. Una piccola cittadina sull'altopiano di Asiago in Veneto. Tre morti misteriose. Dall’autrice de "Lo strano delitto delle sorelle Bedin", una nuova indagine di Gaetano Ravidà.

Due anni dopo il trasferimento ad Asiago, dove comanda la locale sta­zione dei carabinieri, il luogotenente barese Gaetano Ravidà comincia ad abituarsi alla sua nuova vita. Sull’alto­piano vicentino, teatro delle più san­guinose battaglie della Grande Guerra e funestato di recente dalla tempesta Vaia, è alle prese con reati ambientali: un paio di cave di marmo, dismesse da tempo, vengono utilizzate come deposito illegale.

Proprio fra quelle pareti di roccia, Ravidà e i suoi uomini trovano, oltre ai rifiuti pericolosi, il cadavere mummificato di un uomo. Mentre si cerca di risalire all’identità della vittima, altre due persone muoiono in circostanze misteriose e apparentemente scollegate tra loro, gettando la piccola comunità nello sgomento. Grazie alle testimonianze, incrociando varie fonti e indagando senza sosta, Ravidà e i suoi collaboratori cominciano a sospettare legami e connessioni tra le vittime e i pericolosi tentacoli della mala del Brenta.

Durante i giorni della merla, con il paesaggio ammantato di neve, il luogotenente e la sua squadra dovranno riuscire a superare la coltre di apparente calma e silenzio nel periodo più freddo dell’anno, per trovare in fretta la verità.

Nella figura simbolica della pernice bianca, che appare più volte nella storia, l’autrice tributa la grande figura di Mario Rigoni Stern, uno dei più importanti scrittori italiani, antesignano ambientalista e narratore sensibile di tutti i contesti storici e naturalistici dell’Altopiano dei sette comuni. Quanta e quale differenza con la cronaca odierna e l'assalto "ambientalista" a La Giocanda di Leonardo nelle sale del Louvre a Parigi... (sic!)

Chicca Maralfa è nata e vive a Bari. Giornalista professio­nista, è responsabile dell’ufficio stampa dell’Unioncamere Puglia e della Camera di Commercio di Bari. Ha collaborato stabilmente per anni con "La Gazzetta del Mezzogiorno", scrivendo di cultura e di attualità, e con i periodici specializzati "Ciao 2001" e "Music". Per Antenna Sud e Rete4 (nella trasmissione di Alessandro Cecchi Paone, "Giorno per giorno") si è oc­cupata di cronaca bianca e nera. Ha esor­dito nella narrativa nel 2018 con la com­media nera "Festa al trullo", e nel 2021 ha pubblicato il suo primo giallo, "Il segreto di Mr Willer", finalista a vari premi letterari. Con la Newton Compton ha pubblicato anche "Lo strano delitto delle sorelle Bedin".

"La pagine di questo romanzo hanno un rimo scattante e la prosa è ricca di intuizioni. Una storia ben riuscita, nella quale sembra di ascoltare le vicende dalla viva voce dei suoi protagonisti. Ed è bello restare un po’ con loro, anche dopo aver finito il libro". (la Repubblica)

