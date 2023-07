Cisternino (Br), Angelo Maria Perrino al 'Festival delle Penne Libere'

Anche il Direttore e fondatore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, al Festival delle Penne Libere - Domenica 16 luglio dalle ore 20,30 a Cisternino (Br), all'interno della suggestiva cornice di Cisternino, per raccontare "Il ruolo del giornalismo nello sviluppo turistico", assieme a tanti ospiti, interventi interessanti, eventi e intrattenimento.

Il prologo all'evento sarà, invece, un workshop per gli amministratori locali all'interno del quale si possa comprendere e discutere l'importanza che la comunicazione istituzionale può avere nella promozione turistica e le giuste strategie da mettere in campo. A coordinare i lavori sarà Vito Bianchi, archeologo, scrittore e docente di "STORIA PER IL TURISMO" all'Università di Bari, corso di laurea magistrale in PROGETTAZIONE E MANAGEMENT DEI SISTEMI TURISTICI E CULTURALI.

Il workshop inizierà alle ore 18.00 e si terrà presso la Biblioteca Comunale di Cisternino in via Dante n.48. A seguire, spostandosi nella vicina plazza Garibaldi, è previsto il dibattito e tutte le altre attività del festival sui temi di attualità legati allo sviluppo turistico.

