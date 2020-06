PugliaItalia

Mercoledì, 3 giugno 2020 - 09:20:00 Comunali, 'Rinascita per Modugno' indica Antonio Stragapede Rinascita per Modugno ribadisce l'indicazione di Antonio Stragapede come candidato sindaco per il centrodestra unito..

“Rinascita per Modugno” torna con decisione e convinzione a ribadire il proprio presidente, Antonio Stragapede, quale candidato sindaco per le prossime elezioni comunali nella città alle porta del capoluogo pugliese. "La nostra associazione politico-culturale - scrivono in una nota - che rappresenta la vera grande novità per Modugno, è convinta che soltanto la professionalità, la voglia di cambiamento, la preparazione, l’abnegazione e “La nuova visione di sviluppo” (è questo il titolo del manifesto amministrativo, consegnato alla città già nel 2019) del suo presidente, possa dare le risposte certe e quella svolta da anni e per anni invocata ma, puntualmente, mai arrivata". "Nel frattempo - continua la nota - continuiamo a lavorare, in modo serrato e continuo, affinchè il centrodestra cittadino, pronto nel tornare a governare la nostra città, si presenti unito e coeso e metta finalmente da parte gli stupidi e gli inutili rancori, personalismi e diatribe personali. Anche perché un centrodestra unito non ha assolutamente bisogno che ci sia qualcuno, ovviamente da fuori città, che detti nomi e agenda politica". "Per questo - conclude la nota - ancora una volta, si invitano tutte le forze politiche ed associative di Modugno vicine agli ideali del centrodestra, a riunirsi per condividere un percorso politico e programmatico utile al bene della collettività". (gelormini@gmail.com)