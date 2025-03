Comune di Noci, al via il progetto Pietre Miliari: appuntamento venerdì 21 marzo

Comune di Noci: venerdì 21 marzo la presentazione del progetto partecipativo "Pietre Miliari, Percorsi per una Comunità di Patrimoni"

Venerdì 21 marzo 2025, alle ore 17.30, il Chiostro delle Clarisse, in via Porta Putignano a Noci, ospiterà la presentazione ufficiale del progetto partecipativo “Pietre Miliari, percorsi per una comunità di patrimoni”. Promosso dall’amministrazione comunale con il sostegno della Struttura speciale Comunicazione istituzionale - Ufficio della Partecipazione della Regione Puglia, l’iniziativa mira a costruire, attraverso un processo condiviso, un documento-guida sulle letture territoriali, che rappresenterà il punto di partenza per il futuro Piano per le Politiche Culturali del Comune.

L’evento segnerà l’avvio di un tavolo di lavoro che coinvolgerà istituzioni, associazioni e cittadini in un percorso partecipato di mappatura del patrimonio materiale e immateriale della comunità. L’obiettivo è quello di creare una visione condivisa per valorizzare il territorio, rafforzare la memoria collettiva e accompagnare il cambiamento culturale. L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto aperta a tutta la cittadinanza, che è invitata a prendere parte attiva al progetto.