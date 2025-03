Comune di Noci: annunciato l'avviso di vendita all'asta di beni immobili comunali

Comune di Noci, parte il 6 maggio 2025 l'asta di lotti comunali: possibile presentare la domanda di partecipazione entro il 2 aprile

Il Comune di Noci ha pubblicato un nuovo avviso di manifestazione di interesse per la vendita di alcuni beni immobili di proprietà pubblica. Dopo tre tentativi di asta andati deserti, l'amministrazione ha deciso di adottare il metodo dell'offerta libera senza base d'asta, con l'obiettivo di favorire la cessione di terreni e immobili comunali.

L'asta pubblica è fissata per il 6 maggio 2025 alle ore 10:00 presso l'Aula Consiliare del Municipio di Noci, in via G. Sansonetti n. 15. I beni disponibili comprendono quattro terreni agricoli e un immobile situato in via Vincenzo Guerra, tutti liberi da vincoli urbanistici. Tra i lotti messi in vendita vi sono un terreno agricolo di 1.410 mq classificato come pascolo in classe 3, un altro terreno agricolo di 1.720 mq con la stessa classificazione, un terzo terreno agricolo di 915 mq rientrante nella categoria seminativo in zona C/3 di espansione e un quarto terreno agricolo di soli 35 mq, anch'esso classificato come seminativo in zona C/3 di espansione. L'unico immobile in vendita è situato in via Vincenzo Guerra, ha una superficie di 60 mq ed è classificato nella categoria A/10, classe U.

Gli interessati devono presentare la domanda di partecipazione entro il 2 aprile 2025, entro le ore 12:00, presso l'ufficio protocollo del Comune. L'offerta economica dovrà essere sigillata e accompagnata da un deposito cauzionale di 300 euro, da versare tramite assegno circolare intestato al Comune di Noci. In caso di offerte di pari importo, si procederà con una licitazione privata o, in mancanza, mediante sorteggio.

Gli immobili saranno ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le spese notarili, tributarie e amministrative a carico dell'acquirente. L'aggiudicazione definitiva sarà subordinata alla valutazione della Giunta Comunale e il trasferimento della proprietà avverrà solo al momento della stipula del rogito notarile. L'amministrazione si riserva il diritto di revocare la procedura in qualsiasi momento senza obbligo di risarcimento. Maggiori dettagli e la documentazione di gara sono disponibili sull'Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di Noci.