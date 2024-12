Comune di Noci: aperto il bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Comune di Noci: pubblicato il bando per l’assegnazione degli alloggi ERP, domande online dal 16 dicembre 2024 al 17 marzo 2025 sul portale Bacopa

Il Comune di Noci informa i cittadini che è stato pubblicato il Bando di Concorso Generale n.1/2024 per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) disponibili sul territorio comunale. L’iniziativa è regolata ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 2014, n.10, con l’obiettivo di garantire il diritto alla casa per le famiglie in difficoltà.

Le domande di partecipazione devono essere compilate esclusivamente online tramite il portale dedicato Bacopa. La procedura sarà attiva dalle ore 00:00 del 16 dicembre 2024 fino alle ore 23:59 del 17 marzo 2025. Non saranno accettate domande presentate con modalità diverse da quelle indicate.

Gli interessati dovranno registrarsi al portale, compilare la domanda in tutte le sue parti e allegare i documenti richiesti per attestare il possesso dei requisiti di partecipazione. Il bando rappresenta un’importante opportunità per accedere a soluzioni abitative destinate a coloro che si trovano in condizioni economiche e sociali svantaggiate. Si invitano i cittadini interessati a consultare attentamente il bando e a preparare per tempo la documentazione necessaria, per evitare inconvenienti o esclusioni dovute a errori nella compilazione.

Per ulteriori informazioni o supporto nella procedura, è possibile contattare gli uffici competenti del Comune di Noci.