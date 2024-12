Comune di Noci: i bambini della Scuola Giovanni XXIII danno un esempio di sensibilità ambientale

Comune di Noci: gli alunni della Scuola Giovanni XXIII puliscono la villa comunale, donano giochi e piantano alberi per una lezione concreta di sensibilità ambientale

Un esempio straordinario di civiltà e amore per l’ambiente arriva dai più piccoli. I bambini delle classi 2A e 2B della Scuola Elementare “Giovanni XXIII” di Noci hanno trascorso il pomeriggio di sabato 21 dicembre 2024 impegnati nella pulizia della villa comunale e dell’anfiteatro. Con il supporto dell’associazione Eco Eventi OdV e dell’azienda Navita, i giovani alunni, armati di guanti e sacchetti, hanno raccolto i rifiuti abbandonati, dimostrando un grande senso di responsabilità verso il loro territorio.

L’iniziativa si collega allo spettacolo natalizio “A Natale piantiamo il seme del cambiamento”, messo in scena il 18 dicembre dalle stesse classi. I piccoli protagonisti, con il loro messaggio, non si sono limitati al palcoscenico, ma hanno tradotto le parole in azioni concrete. Oltre alla pulizia degli spazi pubblici, ciascun alunno ha donato un gioco usato ma in buono stato, destinato a famiglie bisognose di Noci e ad un’associazione di Bari, sotto il coordinamento delle sorelle Maria Assunta e Margherita Notarnicola.

Come ulteriore gesto di sensibilità ambientale, giovedì scorso sono stati piantati due alberi di carrubo nel giardino antistante la scuola, grazie alla collaborazione con l’associazione Plastic FREE Puglia. Le insegnanti che hanno coordinato l’iniziativa hanno sottolineato l’obiettivo educativo delle attività: “Far comprendere ai bambini l’importanza del rispetto per gli spazi pubblici e, attraverso il prendersene cura, renderli parte attiva della comunità”.

Anche il Sindaco di Noci, Francesco Intini, ha preso parte alla giornata di pulizia e ha espresso profonda ammirazione per i piccoli protagonisti: “Questi bambini ci ricordano che la speranza per un futuro migliore nasce dalle nostre piccole azioni quotidiane. Dobbiamo imparare dal loro entusiasmo e senso di responsabilità”. L’associazione Eco Eventi OdV, per voce del presidente Vincenzo Sansonetti, ha ribadito l’importanza di queste iniziative: “L’ambiente è patrimonio di tutti, e vedere i bambini impegnarsi così tanto è stato un forte segnale all’intera comunità”.